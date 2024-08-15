債券ETF交投熱絡 8月來這兩類型受青睞

美國最新公布7月PPI年增2.2%，核心PPI年增2.4%，兩項數據都低於預期與前值，值得留意的是，PPI當中的服務業成本月減0.2%，為年內首次出現下降，且降幅是2023年3月以來最大，在通膨數據續趨緩下，帶動市場對聯準會9月降息的預期升溫，連帶債券ETF交投熱絡。

觀察8月以來，債券ETF日均成交量前十名，都在1.6萬張以上，以類型來看，長天期投資等級公司債與美債ETF持續受寵，當中尤以配置於長天期ESG BBB投等債、將在8/21除息的00937B群益ESG投等債20+交投最熱，日均量近16.5萬張，其他上榜的長天期美債ETF則包括00679B、00687B與00764B等。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，在通膨降溫的背景下，公債殖利率明顯走低，因此存續期間較長之投資級債相對受惠，加上中東地緣衝突升溫、美歐政治不確定性仍吸引訴求穩健之資金配置投資等級債，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，也能兼顧全球ESG永續投資趨勢，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，相關ETF值得留意。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，美國通膨壓力減緩，聯準會9月啟動降息的呼聲高，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。此外，近期市場不確定性多，包括美國大選、經濟數據與企業財報表現不一，也帶動避險需求，長天期公債亦可望發揮避險效果。

李鈺涵建議投資人不妨伺機透過長天期美債ETF來介入，既有望在降息將至、債市多頭趨勢可期下，掌握波段價差空間，也能因美債之高安全性，來適度平衡整體投資組合波動。