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00878持有105,631股以上會被扣二代健保！ 孫太：明天除息下月11號入帳

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

00878確定配發0.55元，105,631股以上要繳補充保費

近期股市震盪多，一下下跌一下上漲且幅度都不小，而00878投資人期待的配息占比公告出爐了，這次的大宗是已實現資本利得為主，股利所得占比約34.43%，這次約105,631股（含）以上的持有數量會扣到二代健保補充保費。

依據孫太這幾次配息的觀察，目前各高股息ETF的配息除了股利所得之外大多會加入資本利得，而資本利得在牛市階段配息時絕對是加分的因素之一，而這也是孫太之前提及的一個概念，ETF的配息會隨著淨值的成長而有所增長，看起來這個思維概念是正確的！

最後，00878即將在8/16除息，預計9/11配息，恭喜持有的投資人！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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