存股選市值型還是高股息？資深股民舉例「奧運奪牌與體育老師」：高報酬和穩定

最近有粉絲與記者朋友詢問了小車關於高股息ETF與市值型ETF投資該如何抉擇？小車覺得不同的投資方式就像不同的人生選擇，沒有對不對，只有適不適合。

體育老師與奧運奪牌

就以最近剛落幕的奧運為例，每個項目都是各國運動員經年累月刻苦訓練的成果，自小練習至少十多年才能換一個登上奧運殿堂的機會。眾多競爭對手中，只有少數兼具實力與時運再搭配上強大心理素質的好手，能一鼓作氣站上世界的巔峰；但更多的是機緣未到，需要再拚下個四年的無名之輩。

然而，擁有某種體育專長的運動員，一定只能走奧運拿獎牌這一條路嗎？考取體育老師或是專長教練，穩穩領薪水，是不是也是另一種選擇呢？

當然，穩穩領薪水的收入必定是比不上獲得奧運金牌，但即便是金牌選手也無法篤定自己何時能得金牌。面對未知，只能日復一日持續自律與刻苦訓練，撐到開花結果的一日。

至於要當體育老師還是金牌運動員？相信每個人的答案不盡相同。

穩穩領息還是一口氣撐到底

100萬投入高股息ETF，一年含息報酬抓8%，複利20年約466萬（請挑選填息率高的ETF）；而100萬投入大盤型ETF，年報酬10%，複利20年後約672.7萬，這兩種投資方式20年後相差了206.7萬。

不過兩者差別除了最終的總報酬外，中間歷程還有些細節的不同：

高股息ETF是每年可領回8%獲利（填息前提下），現在甚至更友善，有季配、月配的ETF，不過合起來還是年領8%。

我們對這領回的獲利有「選擇權」，可以決定要挪至補貼生活，或是繼續投入複利，當然最好是選擇持續投入，才不會拖累資產累積速度。

市值型ETF的年化報酬率10%，我在之前的文章提過，並不是資產每年穩穩上升10%如此美好，而是有可能去年跌10%、今年漲40%、後年跌5%、大後年漲1%……長期持有15～20年的「平均」年化報酬10%。

因此，必須耐著性子長期持有15～20年，才能獲得市場的完整報酬。

持有市值型ETF就像綁了一紙長期契約，期滿獲利了結可一口氣領回驚人的總報酬，但期滿年限「不確定」，也許15年、19年或20年、21年……都有可能。

至於中途有需求解約取回會不會虧本，則要看運氣，遇到大盤高點取回，不僅不會虧本，還有可能獲得超額報酬；若恰好遇到股市低迷或盤整，強制贖回是會虧損本金的。

如果投資都是要長期持有（20年以上）才能開花結果，那這20年要以何種方法撐過去，便是我們選擇投資方式的關鍵，沒有對不對，只有適不適合、對自己有沒有效的方法。

關於投資，你想當體育老師、金牌選手，還是兩條路都來一下呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。