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降息在即 債券ETF這樣搭可望享甜頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
首次配息的中信優息投資級債（00948B）公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.055元，收益分配發放日為9月11日。路透
首次配息的中信優息投資級債（00948B）公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.055元，收益分配發放日為9月11日。路透

首次配息的中信優息投資級債（00948B）公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.055元，收益分配發放日為9月11日。中國信託投信表示，想要參與00948B首次配息的投資人，最晚須於8月15日買進並持有，別錯過最後搭上首息列車的機會。

中信優息投資級債ETF（00948B）經理人呂紹儀指出，美國7月就業增長放緩幅度超過預期，非農就業人數僅增加11.4萬人，失業率並升至三年來的最高水準、來到4.3%，高於預期的4.1%，顯示就業及製造業數據走疲，引發市場對美國經濟衰退疑慮，市場避險情緒竄升，使得近期美國10年期公債利率走跌、投資等級債券利差擴大。根據BofA統計，投資等級債券連9個月持續淨升評，且BBB升評至A的規模更是以高仰角姿態攀升，而00948B追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」的平均信評為BBB，升評除代表投等債財務體質穩健，信評的改善更意味資本利得的獲利機會。

呂紹儀說，在經濟衰退的疑慮大增之下，華爾街的經濟學家已開始預期，聯準會將以更激進的速度放寬貨幣政策，像是花旗、摩根大通預測9、11月聯準會將會各降2碼，而市場利率預期也從一年降息2碼迅速調整為一年降息5碼，且從FedWatch工具降息預期來看，聯準會9月首次降息的機率逾7成。

在債券ETF布局上，呂紹儀建議，在等待聯準會貨幣政策轉向期間，投資人可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時也在降息方向確立，市場對降息預期的調整，有利長天期債價反彈，亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等，一旦未來降息循環啟動後，資本利得空間可期，惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。

市場快速調降聯準會利率預期2024年調降5碼。(資料來源：FedWatch、中國信託投信整理)
市場快速調降聯準會利率預期2024年調降5碼。(資料來源：FedWatch、中國信託投信整理)

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