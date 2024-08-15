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二題材支撐多頭行情 布局台股ETF掌趨勢財

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）2024年來的配息紀錄。(資料來源：中國信託投信)
中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）2024年來的配息紀錄。(資料來源：中國信託投信)

中國信託投信公告旗下二檔台股ETF第二階段分配評價結果，中信關鍵半導體（00891）每受益權單位實際配發金額為0.41元，而中信小資高價30（00894）每受益權單位實際配發金額為0.70元，均創兩檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，收益分配發放日為9月11日。中國信託投信表示，投資人若想參與此次配息，可別錯過8月15日最後買進日。

國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體(00891)，自2021年5月28日上市至今，已配息11次，即將迎來第12次配息，且據中國信託投信官網、集保截至8月2日統計，00891規模達178.2億元，而受益人數則來到118,871人，是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF，顯示投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI半導體供應鏈前景看俏，趁近期台股波動之際，低階卡位或定期定額布局，有機會掌握下一波反彈牛勢。

中國信託投信經理人張圭慧表示，生成式AI持續推動資料中心對於高效能AI晶片的需求，進而提高全球AI半導體收入，據Gartner預估2024至2025年將連續兩年呈現雙位數成長。身為半導體及AI重鎮的台灣，預期在AI熱潮持續帶動下，台灣「錢」景不可忽視。

張圭慧也說，在資料處理、通訊等終端應用需求增長下，半導體產業投資價值浮現，投資人可透過涵蓋台灣半導體上中下游完整供應鏈的半導體ETF進行布局，不僅有機會掌握產業上升循環，有機會贏向終端需求強勁成長。

另一檔即將除息的是中信小資高價30(00894)，採取季配息機制，且從2021年8月13日上市以來，至今已配息10次，今年第三次配息資訊，投資人可至中國信託投信官網查詢。

儘管受到美國大選、地緣政治風險等因素影響全球股市震盪加劇，連帶台股也跟著起伏劇烈，千金股數量從高峰19檔減至14檔，但張圭慧認為，台灣經濟基本面穩健，台股企業獲利持續上揚，中長線行情仍持正向看待，營運展望佳的千金股可望扮演後續盤面攻堅要角。

張圭慧說，AI技術在各個領域需求不斷湧現，市場對AI晶片及AI伺服器零組件等需求湧現，建議投資人可逢低分批布局高價股ETF，不僅能與時俱進參與高價股，同時也能避免單壓個股投資風險。

AI 中國信託 半導體

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