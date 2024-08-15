成分股防禦力佳 高點以來外資青睞統一 ETF 00939

台股7月中旬再創歷史新高後開始拉回修正，上周更遭遇史上最慘烈股災，不少高息ETF淪為外資提款機。據證交所統計台股高點以來至8月9日，規模500億元以上的七檔高息ETF中，僅有統一台灣高息動能ETF（00939）獲得外資青睞，累積買超近10萬張。投資專家表示，主要是資金從科技股流向非科技股，而00939目前持有產業分布平均，進可攻退可守更具防禦力。

統一投信表示，台灣目前的高息ETF市場規模仍呈指數成長態勢，截至7月底，臺灣高息ETF基金規模總和約1.56兆元，加上投資人持續投入定期定額所帶來的長尾效應，高息類標的仍具備持續性的資金挹注及籌碼支撐。

統一投信指出，受到美國對AI管制及經濟衰退疑慮影響，美國科技股的震盪修正，連帶影響台灣的半導體股走勢，使得整體盤勢下挫。市場開始類股輪動，資金也從科技股流向非科技股。

00939目前持有產業分布分散，截至7月底，半導體產業目前占比24.07%，其次為網通15.52%、運輸8.85%、金融保險8.67%及食品類6%。除了仍具備成長性產業外，在防禦性產業亦有所著墨，在台股高檔震盪之際，可分散單一產業之系統性風險，並增加9月權重調節之產業選擇廣度。台股加權指數自7月中旬回檔以來，00939能展現相對抗跌的特性，成為外資首選標的。由於後市仍有財報公布、美國總統大選等不確定因素干擾，投資人可透過低波動抗跌的00939作為投資組合的護城河分散風險。