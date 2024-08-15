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今日多檔ETF除息前最後買進！105張內00878不用扣健保 這1檔幾張都免保費

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
8月有不少ETF都要除息。股市示意圖／中央社
8月有不少ETF都要除息。股市示意圖／中央社

8月份大多數ETF都排在8月16日除息，所以配息組成依規定在今天公告。

月配組的復華台灣科技優息（00929）大致和7月相同，價差佔52%，平準金占比已經是連續第二個月維持在10%左右，但因為這個月54C占比上升到36%，所以二代健保免扣門檻再下降到303張。

8月首次配息的群益科技高息成長（00946），在5月剛掛牌時規模只有大約45億（單位數45.3萬張），但截至今天已經達到135億（單位數136.1萬張），剛好放大了三倍，情況和去年的00929有點類似。所以第一次配息組成公布出來，有26.8%左右是來自平準金，就是反應這三個多月發行單位數的快速增長。

季配B組的人氣王國泰永續高股息（00878），這次54C占比大約34%，比5月那次稍微增加，而占比最高的部分仍然是價差，平準金則是維持在個位數的7%左右。

因為有季配的主場優勢，00878的單位數已經連續一個月都是每日淨增加。因為資金不斷流入加上月初的股災，00878已經在8月5日正式超越0056，截至今天的基金總資產達到3162億，是目前規模僅次於0050（3962億）的台灣第二大ETF。

同樣排在季配B組的富邦特選高股息30（00900），在今天期後公告，則是將配息從原本已經很高的0.719元，再調高到0.792元。

以00900今天的收盤價15.84元來換算（0.792x4/15.84），暴力年化直接衝上20%，再度刷新7月份由00934創下的最高記錄（19.2％），也象徵今年的ETF夏季高股息大戰進入最高峰。

因為00900是截至目前少數不採用平準金的高股息ETF，根據今天公告的配息組成，這次有80%是來自價差，再次證明超高配息率的來源根本不是平準金，而是價差。

這個月暴力年化也當高的復華富時高息低波（00731），同樣有64％來自價差，00932更是高達92.3%來自價差。

另外值得注意的是，屬於半導體產業型的兆豐台灣晶圓製造（00913），這次半年配0.66元（年化大約5%），但卻是100%來自價差，完全沒有配到54C，連第二欄的利息也是0%，所以參加這次除息都不用扣二代健保，張數是無限大。

我們6、7、8月一路這樣統計下來，可以很明顯看到今年台股ETF走的是價差風，如果把今年的高股息大戰改成「高價差大戰」，應該也不違和吧。

接下來我們就拉板凳，靜待季配C組的00919、00713、00915和00918在9月初要怎麼出牌了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲柴鼠兄弟授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00731FH富時高息低波 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00913兆豐台灣晶圓製造 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00946群益科技高息成長

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