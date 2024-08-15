00878每張550元股息…今天最後買進日！ 達人：要擁有更低價格者等16號之後
國泰投信公佈00878的配息組成，所有的配息來源有四個部份，分別是：
1.股利所得：34.43％
2.利息所得：0.12％
3.收益平準金：7.27％
4.已實現資本利得：58.18％
8/16日（星期五）要除息0.55元，若從股利所得的34.43％與收益平準金7.27％來計算，這次大約佔了0.23元，對於淨值組成當中「收益平準金」還有1.07元來說，儘管第四季股息收入減少，但是要配發0.5元左右，應該不會有太大的問題，但最終還是要看投信與經理人決策就是了！
對於想要參加除息的投資人，今天（8/15星期四）是最後買進日，想要擁有更低價格的投資人，則可以等到8/16除息當天再買進啦！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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