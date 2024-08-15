快訊

大學分發入學3.7萬名額 今天上午9時放榜看這查

解讀賀錦麗：不沾鍋檢察長，能當民主黨戰神？

中元普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年

00878每張550元股息…今天最後買進日！ 達人：要擁有更低價格者等16號之後

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

國泰投信公佈00878的配息組成，所有的配息來源有四個部份，分別是：

1.股利所得：34.43％

2.利息所得：0.12％

3.收益平準金：7.27％

4.已實現資本利得：58.18％

8/16日（星期五）要除息0.55元，若從股利所得的34.43％與收益平準金7.27％來計算，這次大約佔了0.23元，對於淨值組成當中「收益平準金」還有1.07元來說，儘管第四季股息收入減少，但是要配發0.5元左右，應該不會有太大的問題，但最終還是要看投信與經理人決策就是了！

對於想要參加除息的投資人，今天（8/15星期四）是最後買進日，想要擁有更低價格的投資人，則可以等到8/16除息當天再買進啦！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 收益平準金 資本利得

延伸閱讀

若「債券ETF」就想等降息賺價差…選誰較安全？ 辣媽建議：美國公債而非公司債

賣中信金、富邦金、國泰金！ 肥羊：上漲就是要賣啊難道放著等下跌？

美經濟衰退是選舉操作？他曝牛市到這時 籲加碼買0050、006208

他買台積電（2330）「絕不停損」發豪語！網勸道「這價格」就停利

相關新聞

00878每張550元股息…今天最後買進日！ 達人：要擁有更低價格者等16號之後

00878明日要除息0.55元，若從股利所得的34.43％與收益平準金7.27％來計算，這次大約佔了0.23元，對於淨值組成當中「收益平準金」還有1.07元來說...

長天期美債ETF 買點到

債券ETF自8月以來交投熱絡，尤其長天期美債最受青睞。法人分析，在通膨數據續趨緩下，帶動市場對於美國聯準會（Fed）9月...

加碼好時機？00919、00878、00939...受益人挑戰千萬 達人曝股息率更甜

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加22.3萬人，為連續24周創新高，總人數來到945萬人，逼近千萬大關，今年來總共增加337.9萬人。

AI題材ETF商品 迎長多行情

Google在今年的Made by Google新品發表會上，除了發表多款Pixel新機，同時也展現了多模態語言模型Ge...

兆豐US優選投等債ETF 21日開募

市場推測最快的降息時點可能在9月，而此刻是搶進長天期債券市場的最後良機。

今日最夯 ETF／00830反攻衝第一 分批加碼應把握這項數據公布前

美國7月生產者物價指數（PPI）低於預期，在愈來愈多的經濟數據支撐下，根據CME FedWatch Tool，利率期貨價格隱含9月FOMC會議降息2碼的機率略為擴大至53.5%，帶動股市延續反彈腳步，盤面上半導體指標ETF──國泰費城半導體（00830）14日跳空大漲3.6%，為原型ETF中表現最犀利的一檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。