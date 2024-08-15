AI題材ETF商品 迎長多行情

Google在今年的Made by Google新品發表會上，除了發表多款Pixel新機，同時也展現了多模態語言模型Gemini的新功能，預料對AI在硬體產品的應用，將有推波助瀾之效。投信法人表示，隨著AI熱潮升溫，AI ETF可望迎來長多行情。

盤面上的AI ETF包括元大全球AI（00762）、台新全球AI、國泰AI+Robo，以及即將開募的凱基台灣AI 50等，近期隨科技股回檔幅度不小，而隨未來AI應用日益多元，話題升溫，本周以來皆出現明顯漲幅。

凱基台灣AI 50預定基金經理人施政廷表示，Gemini表現令人驚艷，ChatGPT也推出更新版，可以看到AI的算法即將進入百家爭鳴的狀態。在算法持續更新，承載算法的應用硬體也將開始百花齊放，接下來 AI手機、AI PC、AI NB也將有更多新品推出。

施政廷指出，目前看到美國大廠持續上調AI相關的資本支出，不論哪家美國大廠勝出，台灣都會是最大受惠者。AI伺服器相關供應鏈會持續受惠，消費端如手機、PC與邊緣運算相關的硬體可能會逐步興起，但在AI相關製造科技的演變則會瞬息萬變，例如伺服器散熱技術水冷與氣冷之爭、伺服器出貨是否順利、AI手機與PC銷量等等，對一般投資人而言將較預測。

台新投信分析，AI應用市場快速成長，包括科技、金融、消費、醫療、食品等應用無所不在。微軟（Microsoft）、Google、輝達（NVIDIA）、超微和英特爾（Intel）等國際大廠紛紛搶進布局AI，在國際科技巨擘推波助瀾之下，為AI產業掀起了爆發性成長商機。根據彭博的研究報告，生成式的AI市場規模將從2022年的400億美元，暴增到2032年的1.3兆美元（約新台幣40兆元）。

台新SG全球AI機器人精選ETF研究團隊表示，美國經濟經濟動能開始趨緩但有韌性，分析師預估S&P 500企業2024~2025年展望持續正向，其中獲利成長率更是連二年達二位數，美股後市漲升行情仍可期。就類股布局分析，AI長線商機龐大，是景氣相對明朗的產業，建議優先布局全球AI ETF迎長多行情。