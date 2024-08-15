兆豐US優選投等債ETF 21日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球雲端AI資本支出 圖／經濟日報提供
全球雲端AI資本支出 圖／經濟日報提供

市場推測最快的降息時點可能在9月，而此刻是搶進長天期債券市場的最後良機。

兆豐投信推出兆豐美國企業優選投資級公司債ETF（00957B），發行價格15元，保管銀行為臺灣銀行，將於8月21日開始募集。

兆豐投信董事長陳佩君指出，兆豐US優選投等債鎖定S&P500美國企業，更可靠與穩定，在近期股市波動的狀況下布局債券ETF這種防禦型商品是很好的策略，在降息時程已經明朗化之下，未來一年半預期會降5碼，基本上是「送分題」，現在是最好的進場點。

兆豐投信副總經理林忠義表示，兆豐US優選投等債追蹤指數為「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，鎖定長天期債券、掌握降息後可望帶來的資本利得；100%為美國企業，且皆為S&P500大型企業，也是市場唯一純美國債券ETF；精選最低票面利率4.5%，有機會拉高配息。值得一提的是，募集時間點落在可能降息的前夕，投資人進場布局可望放大「存債感」。

林忠義指出，兆豐US優選投等債聚焦美國前500大企業選出的美元計價公司債，瞄準發行人債券殖利率較佳的產業如金融、能源、醫療保健、媒體等，而且產業比率沒有設限，以目前配置來看醫療保健指數的占比就高達27.4%。信用評等也是以BBB級以上跟A級以上約六比四，打造黃金比例，殖利率與高信評兼具。

目前這類產業發行人殖利率都在5%以上，像是能源傳輸、CVS健康等，而特許通信、也就是美國第二大的有線電視運營商，更是突破7%，如此一來，就有機會提高債券的息收空間。

兆豐投信計量投資部主管許士振表示，由於臺灣投資人近期對於高配息的ETF投以關愛眼神，因此00957B特別挑選出債券票面利率大於4.5%，有助於投資人打造穩健收益來源，對企業及退休族群在資金安排上具有吸引力。跟進美債市場，可穩健累積資產。

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