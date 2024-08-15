長天期美債ETF 買點到

債券ETF自8月以來交投熱絡，尤其長天期美債最受青睞。法人分析，在通膨數據續趨緩下，帶動市場對於美國聯準會（Fed）9月降息的預期升溫，而在暫停升息與後續迎來利率拐點時，長天期債資本利得空間更為可期，現階段是布局的好時機。

觀察自8月以來，債券ETF成交量合計前十名，達16萬至百萬張以上，以類型來看，長天期投資等級公司債與美債ETF持續受寵，其中群益ESG投等債20+、元大美債20年、國泰20年美債，三檔8月以來的成交量皆超過百萬張，成長亮眼。

債券ETF8月來成交量前十名 圖／經濟日報提供

美國最新公布7月PPI年增2.2%，核心PPI年增2.4%，兩項數據都低於預期與前值，值得留意的是，PPI當中的服務業成本月減0.2%，為年內首次出現下降，且降幅是2023年3月以來最大。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，在通膨降溫的背景下，公債殖利率明顯走低，因此存續期間較長之投資級債相對受惠，加上中東地緣衝突升溫、美歐政治不確定性仍吸引訴求穩健之資金配置投資等級債，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，債信品質與收益優勢兼具。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，美國通膨壓力減緩，Fed 9月啟動降息的呼聲高，美國公債殖利率走低，推升債券價格。此外，近期市場不確定性多，包括美國大選、企業財報表現不一等，也帶動避險需求。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱指出，據統計，在一個投資組合中，若對「美國股票指數」與「美國企業債指數」各配置約四成的比例，然後再搭配約二成的「美國REITs指數」，可發現自2000年以來至今，這種配置策略不只享有較高風險調整後報酬，在過去24年內也創下573%的總回報，大幅優於純美股指數的465%累計報酬，或一般股六債四比指數367%累計報酬，在市場不確定因素多情況下，債券投資不可偏廢。