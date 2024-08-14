138萬股民看過來！00878確定配0.55元 8月15日為最後買進日

萬眾期待的「國民高股息」ETF-國泰永續高股息（00878）第3季實際配息金額出爐，維持與第一階段公告一致的0.55元，預計將配出新台幣74億元的股息大紅包跟投資人分享，若以138萬股民估算，平均每人可領到大概5,300元！近期00878成交量及受益人數持續居市場領先地位，最新規模已有3,119億元，是第一大高股息ETF。

ETF理財專家指出，目前市場規模最大的前五檔高股息ETF分別是00878的3,119億元、第二名是元大高股息（0056）的3,050億元、第三名是復華台灣科技優息（00929）的2,657億元、第四是群益台灣精選高息（00919）的2,344億元，緊接在後的是元大台灣價值高息（00940），曾創台灣ETF募集的天花板，目前規模為1,714億元。前五檔規模合計是1.2兆元，占台股ETF規模的一半。

專家指出，新成立的高股息ETF配息力還有待市場檢驗，但00878近幾次的配息金額明顯呈現上升趨勢，應是2023年股市大多頭時，00878追蹤指數有47.8%超越大盤的好成績，累積豐碩的資本利得和投資人共享，且00878成立以來填息力有目共睹，這次除息遇到股市震盪剛好價格下修，粉絲們急逢低加碼，人數才會屢屢創高。

國泰台灣5G+（00881）也確定本次每單位配息金額是1.0元，代表買一張就可領1,000元，00881每半年配息，前兩次都在7天左右完成填息，想搭這次領息列車的股民，把握15日就是最後買進日。

更重要的是，00881成分股有三成是台積電（2330），其他最大成分股包括聯發科（2454）、鴻海（2317）等的大型權值科技股，最新股價約24元，隨著台積電7月營收飆升、鴻海法說會於14日下午登場，針對市場焦點的AI伺服器出貨狀況，鴻海指出GB200伺服器將如期在今年第4季小量出貨，明年大量出貨，且訂單配比並無變化。