資金瘋搶這檔債券ETF 今年第二度暫停申購

聯準會（Fed）降息毫無懸念的聲音愈來愈大，加上股市震盪，資金更加轉進買債券ETF，近期不僅多檔債券ETF要IPO、既有商品追加募集也持續進行中，積極型買盤想賺十多年難得一遇的降息資本利得財，大舉押寶降息列車將啟動，元大美債20正2（00680L）連日衝出逾10萬張大量，且籌碼再度售罄，15日起暫停受理初級市場申購，投資人宜留意合理折溢價。

美國7月生產者物價指數（PPI）年增率2.2%，低於市場預期的2.3%，也低於前值的2.7%，扣除波動度高的能源及食物價格，7月核心PPI年增率2.4%，低於市場預期的2.6%，也低於前值的3.0%。

根據CME FedWatch Tool，利率期貨價格隱含9月FOMC會議降息2碼的機率略為擴大至53.5%。美國聯準會亞特蘭大分行總裁Raphael Bostic表示近期的通膨數據提供更多對於通膨重返目標的信心，但還可以觀察再多一些的數據，聯準會針對降息行動應該保持耐心，確保降息後不會需要再度升息，但降息確實即將到來。

積極型資金部分轉移到槓桿型的00680L上，今日規模為376.63億元，規模創下新高，是規模最大的債券槓桿型ETF，在所有槓桿ETF中僅次於元大台灣50正2（00631L）的388.16億元。隨著降息聲浪愈來愈大，連續四日獲得資金申購，分別約為0.91億元、7.43億元、8.52億元、10.16億元。

8月以來元大美債20年正2成交量數度爆量，日均量衝上17.25萬張，連連改寫交易天量，本月中有六個交易日量能包下掛牌以來前六大量，依序為5日31.8萬張、6日29.42萬張、2日的17.83萬張、14日的17.06萬張、7日的15.96萬張以及9日的15.57萬張。今日市價上漲2.46%或0.23元，收在9.59元。

在買氣熱烈下，00680L在外發行單位數已達總發行量的99.6%。根據元大投信14日公告，00680L因已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限，將自15日起暫停受理初級市場申購。

惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

這也是00680L今年第二度暫停初級市場申購，元大投信已經於8月7日送出00680L的第四度追加募集申報。投信法人提醒，在買債熱潮下，債券ETF可申購額度已滿，需向主管機關申請追加募集，而等待新單位核准之前，就容易出現折溢價的情形，當溢價率過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，建議投資人在進場前先留意各大投信官網公布ETF即時淨值。

單純追求價差的投資人可留意00680L，但因為是做價差，更需要留意現在長天期美債殖利率位置，例如現在市場已高度反應9月、11月、12月降息預期，未來美國是否啟動降息及年內降息幅度，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，後續若有變化勢必影響殖利率回落走勢，各債種均受利率風險影響，投資人進場前須謹慎評估。此外，00680L具有槓桿操作風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，並不適合不熟悉此特性的投資人使用。