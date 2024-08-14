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外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

00891、00894配息創新高 後者年化報酬衝高至13.6%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
中國信託投信14日公告旗下九檔台股ETF第二階段分配評價結果。情境示意圖。圖／Ingimage
中國信託投信14日公告旗下九檔台股ETF第二階段分配評價結果。情境示意圖。圖／Ingimage

中國信託投信14日公告旗下九檔台股ETF第二階段分配評價結果，其中，中信關鍵半導體（00891）每受益權單位實際配發金額0.41元，而中信小資高價30（00894）每受益權單位實際配發金額0.7元，均創兩檔ETF成立以來最高配息金額紀錄，收益分配發放日為9月11日，前者換算年化報酬率8.92%、後者則達13.6%。中國信託投信表示，投資人若想參與此次配息，可別錯過8月15日最後買進日。

中信關鍵半導體每受益權單位實際配發金額為0.41元，創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，以8月14日收盤價18.37元換算當期殖利率2.23%，年化報酬率8.92%。

中信小資高價30每受益權單位實際配發金額為0.70元，創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，以8月14日收盤價20.58元換算當期殖利率3.40%，年化報酬率13.60%。

中信優息投資級債（00948B）每受益權單位實際配發金額為0.055元，以8月14日收盤價10.30元換算當期殖利率0.53%，年化報酬率6.41%。

國內半導體ETF第一檔採取季配息機制的中信關鍵半導體，自2021年5月28日上市至今，已配息11次，即將迎來第12次配息，且據中國信託投信官網、集保截至8月2日統計，00891規模達178.2億元，而受益人數則來到118,871人，是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF，顯示投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI半導體供應鏈前景看俏，趁近期台股波動之際，低階卡位或定期定額布局，有機會掌握下一波反彈牛勢。

中國信託投信經理人張圭慧表示，生成式AI持續推動資料中心對於高效能AI晶片的需求，進而提高全球AI半導體收入，據Gartner預估2024至2025年將連續兩年呈現雙位數成長。身為半導體及AI重鎮的台灣，預期在AI熱潮持續帶動下，台灣「錢」景不可忽視。

張圭慧也說，在資料處理、通訊等終端應用需求增長下，半導體產業投資價值浮現，投資人可透過涵蓋台灣半導體上中下游完整供應鏈的半導體ETF進行布局，不僅有機會掌握產業上升循環，有機會贏向終端需求強勁成長。

另一檔即將除息的是中信小資高價30，採取季配息機制，且從2021年8月13日上市以來，至今已配息10次，今年第三次配息資訊，投資人可至中國信託投信官網查詢。

儘管受到美國大選、地緣政治風險等因素影響全球股市震盪加劇，連帶台股也跟著起伏劇烈，千金股數量從高峰19檔減至14檔，但張圭慧認為，台灣經濟基本面穩健，台股企業獲利持續上揚，中長線行情仍持正向看待，營運展望佳的千金股可望扮演後續盤面攻堅要角。

張圭慧說，AI技術在各個領域需求不斷湧現，市場對AI晶片及AI伺服器零組件等需求湧現，建議投資人可逢低分批布局高價股ETF，不僅能與時俱進參與高價股，同時也能避免單壓個股投資風險。

債券方面，中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，美國7月就業增長放緩幅度超過預期，非農就業人數僅增加11.4萬人，失業率並升至三年來的最高水準、來到4.3%，高於預期的4.1%，顯示就業及製造業數據走疲，引發市場對美國經濟衰退疑慮，市場避險情緒竄升，使得近期美國10年期公債利率走跌、投資等級債券利差擴大。

在債券ETF布局上，呂紹儀建議，在等待聯準會貨幣政策轉向期間，投資人可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時也在降息方向確立，市場對降息預期的調整，有利長天期債價反彈，亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等，一旦未來降息循環啟動後，資本利得空間可期，惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。

AI ETF 半導體 台股 聯準會 配息 降息

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