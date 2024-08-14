中國信託投信日本ETF傘型基金成立 三檔ETF 20日掛牌

日股近日強力反彈，再度受到市場注目。中國信託投信三檔日股ETF：中信日本半導體ETF(00954)、中信日本商社ETF(00955)，以及中信日經高股息ETF(00956)，鎖定日本最夯投資主軸，囊括日本內需、外銷等多元產業，已正式成立，將於8月20日掛牌上市，讓投資人同享日本經濟成長果實。

中國信託投信表示，隨著FOMO情緒趨於冷靜，「基本面」重新成為投資人審視的重點。日本今年以來受惠企業大幅度加薪，民眾消費能力提升；疫情解封帶動觀光收益成長，出口商也因弱勢日圓帶來亮眼獲利，形成經濟成長的良性循環。此外，日本金融業受惠日本升息，獲利可望成長；技術領先的日本半導體業，也因全球AI應用及相關投資成長，營運前景備受看好，凸顯日本經濟基本面依舊良好。

中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示，日本半導體設備全球市占達三分之一、半導體材料市占率更達全球4成。當前科技巨頭對AI的基礎建設投資方興未艾，半導體業景氣仍處於上升周期，日本半導體業在多個領域都是市場龍頭，加上日本政府傾全國之力振興半導體產業，00954成分股中囊括日本半導體龍頭企業，可望在這波AI浪潮中持續成長。

投資人想穩健投資日本，經營觸角多元的日本商社ETF是優質選擇。中信日本商社ETF經理人游忠憲指出，00955成分股囊括日本前五大商社，都是日本的龍頭企業，經營事業包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料，內需、外銷產業一手掌握。

中信日經高股息ETF經理人王建武提到，隨著日本進入升息循環，金融業獲利可望受惠，加上東京證交所要求企業重視股東權益，並對一般投資人祭出減稅利多，像是自2024年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，希望引導日本散戶投資人將儲蓄投入股市與基金。對於股利配發率較高的企業如金融、傳產等，可望獲得投資人青睞。00956成分股囊括日本電信、金融與傳產等高股息概念股，對喜歡高股息ETF商品的投資人而言，是一個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。

中國信託投信提醒，日本經濟基本面有半導體前景佳、內需經濟正處良性循環，以及政府政策作多等三大利多，未來成長可期。近期日本股市雖回檔修正，但對投資人而言，反而成為中長線布局的進場良機。中國信託投信三檔日本ETF：中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF，以及中信日經高股息ETF，提供市面上高純度的日本投資機會，募集期間來不及參與的投資人，可於8月20日上市後透過各大券商申購，搭上日本復興列車，可望穩健累積資產。