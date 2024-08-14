債券型跟高股息ETF怎麼挑？辣媽：想要配息相對穩定的選它

這幾年ETF發行的檔數越來越多，尤其為了迎合台灣投資人「愛息」的喜好，也有了高股息ETF這樣的商品，提供投資人更多元的選擇，也能讓現金流做出更好的規畫。

那麼「債券型ETF」跟「高股息ETF」有什麼不同呢？

曾經也有朋友這樣問過我，說真的！第一時間我的確想了一下。是啊！一樣都是期待「配息」，這兩個有什麼不一樣嗎？

到底該怎麼選呢？

仔細想想，這兩個類型的ETF屬性的確不同。我們先就最大的差異：「配息來源」與「資本利得」來分析。

配息來源的不同

債券ETF配息，來自於每一檔債券的「利息收入」，不管發行人該年度是否有獲利，都必須支付固定的利息給投資人。但變數是債券ETF會隨著指數變動而更換債券，收到的利息也會因為這樣而有不同。 而高股息ETF的配息，來自於股票的「股息」收入，當該年度公司獲利很差，就可能沒有股息。當獲利好，股息可能就配發的很不錯。

所以影響這兩者配息的因素是完全不一樣的，如果你想要配息相對比較穩定的話，債券ETF會是比較好的選擇。如果在景氣上升的狀況下，你期待有很好的股息，高股息的ETF或許是個不錯的選擇。

資本利得的差異

債券ETF

利率下滑的時候，有資本利得可以期待。相反的利率上升，就會有資本利損。

高股息ETF

股價下跌，會有損失。股價上升，會有利得。

股票的投資報酬主要是根據公司的經營獲利表現而反映於股票價格上；而債券價格的漲跌，主要是受市場利率、信用評等以及債券違約率等因素所影響。 （時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））

從配息還有資本利得兩項分析下來，就能看淸楚這兩種ETF本質上的不同。所以還是要回歸自己對於未來配息的預期，若想要確保有配息，債券ETF是個好選擇。

若期待因景氣好轉而有更好的配息，或許高股息ETF就比較適合你。

（本文摘自時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））