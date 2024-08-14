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00878公布配息0.55元 平均每位投資人可領5300元

中央社／ 台北14日電

台股ETF人氣王國泰永續高股息（00878）即將於16日進行除息，國泰投信今天公告第3季每單位確定配息新台幣0.55元，總共預計發出74億元的股息，以138萬股民估算，平均每人可領約5300元。

00878採取季配息，今年第1季配息0.4元，第2季加碼到0.51元，第3季再進一步拉高到0.55元，續創新高。

00878此次除息，15日為最後買進日，不少投資人搶搭除息列車，根據集保結算所截至8月9日的最新統計資料，00878最新受益人數138.4萬人，比起前一週大增4.27萬人，穩居受益人數最多的台股ETF。另外00878股東人數也僅次於台積電的153.13萬人，為台股第2多。

00878最新資產規模3120億元，最近剛超越元大高股息（0056），躍居規模最大的高股息ETF。

00878國泰永續高股息 ETF 台股 高股息

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