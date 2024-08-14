若「債券ETF」就想等降息賺價差…選誰較安全？ 辣媽建議：美國公債而非公司債

台灣發行的債券ETF

台灣確實是一個很有活力的地方，對新商品的接受度也比較高，這是我以前在金融業的時候就發現了。為了吸引投資人目光，商品種類就會包含很多種，像是債券ETF在台灣就有差不多90檔，每個都各有特色，但問題來了...這麼多是要怎麼挑？切記！不要再盲從朋友報明牌了！除非你原本就懂的商品。

我反覆看了在台灣發行的近90檔債券ETF（代號最後一碼都是「B」，如00679B），簡單地將它們分類。每個人分類的目的都不一樣，所以會有不同表現方法。我的分類只是方便自己篩選投資標的而已。當你知道自己比較需要哪類的ETF，就從適合你的種類中挑選就可以了。

債券ETF可分成：「美國公債」還有「非美國公債」兩大類

會這樣分類是因為，美國公債的信用風險非常低（就是無法還錢的機率很低），而且流通性非常好，當然報酬率相對比其他公司債還低。如果你的投資是以配息率高為考量，那就可以考慮美國公債以外的選擇。

美國公債類

同樣的美國公債ETF，可以依照不同的天期來區分：

短期（1-3年；例如：元大美債1-3，00719B）

中期（7-10年；例如：元大美債7-10，00697B）

長天期（20年或以上；例如：元大美債20，00679B）

大多狀況下，長天期的利率會比短天期的利率高。天期越長，利率風險越高。

還有比較進階的是：美國債券槓桿型的ETF（例如正2） 或是美國債券賣空（例如反1）。如果是投資新手，這兩個先不考慮。

非美國公債

1.公司債ETF：有不同天期，也有特別強調投資等級（如中信高評級公司債，00772B），或是不同產業類別（如群益投資級科技債，00723B），像是科技公司或是電信公司等等。 2.金融債ETF：有主順位金融債（如中信優先金融債）或是次順位金融債。 3.不同發行市場債券ETF：例如，中國或是新興市場債券。

該怎麼挑選呢？還是要回歸到自己的需求喔！

1.如果你想要追求因為利率下滑而獲得資本利得，那選美國公債ETF會最適合，而且天期長一點，就會有更多的報酬。（像是美債20年ETF，00679B） 2.如果你是要股債平衡，把債券當成是穩定自己投資組合的工具，那美國公債ETF也會是一個好工具。 3.如果只想要追求比定存好一點點且非常安全的報酬，就可以買短天期的美國公債ETF（如，美債1-3，00719B）。 4.如果想要收到比公債更好的配息，就可以考慮公司債券ETF（如，元大AAA 至A 公司債，00751B）。信用評等越低的，配息越高，但風險也越大。新興市場公司債的配息率也偏高，風險也高。就要看自己是否可以接受。但是對債券新手來說，建議還是不要買新興市場ETF 或是你不熟悉產業的公司債喔。

不過，指標利率下跌，就代表每一張債券價格都會變高嗎？ （時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））

答案是「不一定」，如果要賺進資本利得的話，建議挑選長天期的美國公債。

一個很重要的觀念：不是所有債券價格的走勢，都跟景氣或是股價呈現反向。當景氣變差的時候，聯準會會降息，公債價格會上升。

但評等比較差的公司債，反而有可能因為無法抵擋低迷的景氣而倒閉，這家公司的債券就會因為景氣變差而跌價。

所以才會提到想賺取資本利得的話，建議以美國公債，或是評等跟美國公債相當的債券會比較適合。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））