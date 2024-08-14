8月除息高峰到 12檔ETF除息集中這一天
8月除息的台股ETF（指數型股票基金）在這兩周為除息高峰期，總計有17檔台股ETF將陸續除息，包括半年配4檔、季配8檔、雙月配1檔、月配4檔， 其中12檔ETF的除息日集中在16日這一天，要參加除息的投資人留意最後買進日。
將除息的17檔ETF中，半年配ETF以00881配發金額1元最多，若以13日收盤價計算現金股利殖利率則以00923的4.3％最高；季配的8檔中，以00731每單位配發3.38元最多，現金股利殖利率則以00900的4.6%最高；月配的4檔中，以00929每單位配發0.18元最多，現金股利殖利率則是00936的0.95％最高。
群益投信ETF經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達的AI晶片傳出將延誤出貨的訊息、日圓大幅升值，資金緊縮效應等因素影響，致台股出現大幅修正，不過近日走勢已有回穩。
邱郁茹指出，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，但由於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29％，加上AI大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基。
同時，碳費子法3草案預計8月底公告，預告排碳進入有價時代，減碳執行得當的企業有望受資金青睞，投資人可把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。
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