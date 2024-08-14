00939、00946月配新兵首發！00878、00946、00923...10檔熱門ETF8月配息一次看
八月份配息00939、00946也加入啦，兩檔的第一次也都算表現得不錯喲繼續加油
市值型
元大台灣ESG永續(00850)：0.62元
群益台ESG低碳50(00923)：0.923元
00923這個配息是在模仿標的代號嗎？
高股息型
國泰永續高股息(00878)：0.55元
富邦特選高股息(00900)：0.719元
月配息型
復華台灣科技優息(00929)：0.18元
台新永續高息中小(00936)：0.16元
統一台灣高息動能(00939)：0.063元
元大台灣價值高息(00940)：0.05元
野村趨勢動能高息(00944)：0.058元
群益科技高息成長(00946)：0.067元
00939和00946月底就能入帳，有投資的朋友可以把時間記下來。收到股息也別忘了嘗試再投入利滾利。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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