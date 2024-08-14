00939、00946月配新兵首發！00878、00946、00923...10檔熱門ETF8月配息一次看

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聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

八月份配息00939、00946也加入啦，兩檔的第一次也都算表現得不錯喲繼續加油

市值型

元大台灣ESG永續(00850)：0.62元

群益台ESG低碳50(00923)：0.923元

00923這個配息是在模仿標的代號嗎？

高股息型

國泰永續高股息(00878)：0.55元

富邦特選高股息(00900)：0.719元

月配息型

復華台灣科技優息(00929)：0.18元

台新永續高息中小(00936)：0.16元

統一台灣高息動能(00939)：0.063元

元大台灣價值高息(00940)：0.05元

野村趨勢動能高息(00944)：0.058元

群益科技高息成長(00946)：0.067元

00939和00946月底就能入帳，有投資的朋友可以把時間記下來。收到股息也別忘了嘗試再投入利滾利。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00923群益台灣ESG低碳50 00929復華台灣科技優息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長

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