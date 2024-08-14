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定期定額績效亮眼助攻 統一這檔ETF躍居存股族月成長王、海外霸主

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一 FANG+ (00757)定期定額報酬率(資料來源：晨星)
統一 FANG+ (00757)定期定額報酬率(資料來源：晨星)

台股7月歷經大漲大跌，內行的定期定額族無懼震盪持續扣款。觀察證交所7月定期定額交易戶數統計，ETF的戶數單月全數續增，除了高息ETF，存股族搶賺AI財也愈來愈內行，直接瞄準高純度AI海外股票ETF進行長線布局。其中，包辦全球十大科技天王的統一FANG+ETF（00757）單月吸引2,390戶搶進，月增幅度17.79%，在20檔ETF中躍居成長之冠，整體戶數衝到15,823戶也超車成為存股族最愛的海外股票型ETF。

統一投信表示，00757僅有十檔成分股，但檔檔都是創新成長型高科技龍頭股，上半年引領美股狂飆的「七巨頭」，00757全數直接擁有。正因為00757的成分股都是科技領頭羊，其定期定額績效大多名列前茅。

據晨星統計至7月底，00757一年、兩年、三年的定期定額報酬率分別為30%、72.98%、80.38%，存五年更翻倍、達125.34%，其中，兩年、三年、五年定期定額報酬率都是同類族群之冠。顯示00757無論是在多頭年，抑或是前幾年飽受疫情、美國暴力升息所苦的空頭年進場，只要持之以恆投資，就能為自己打造小金庫。

短線AI股受「地表最強AI晶片」的輝達Blackwell架構晶片遞延出貨而震盪，但相關 AI 晶片只是遲到，不是不到！市場調查機構集邦科技（TrendForce）預估，2025年Blackwell平台將占輝達高階GPU逾8成，並促使輝達高階GPU系列的出貨年增率上升至55%。且據外媒報導，包括微軟、谷歌、臉書母公司Meta和電商巨頭亞馬遜在內的客戶，以及 OpenAI 等人工智慧新創企業，都排隊訂購輝達最新一代晶片，以建立下一代人工智慧系統。

投資專家表示，整體AI發展趨勢不變，生成式AI的普及尚在起步階段，未來數年內將呈現爆發式成長。只要全球科技持續日新月異，00757的成分股就可望一直扮演全球衝鋒部隊，透過定期定額長線布局，是累積財富的好幫手。

AI ETF 定期定額

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