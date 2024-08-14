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00878、00919、00929大跌一張沒賣反而不停加碼！ 小師傅：非短線高手但安穩睡覺領息百萬我會

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

從大跌到現在，我持有的00919、00878和00929這三位員工，一個都沒賣掉，反而不停加碼，安心的買進，每天都撿便宜，撿到腰都閃到了。

大跌的時候，朋友都說我帳面上虧損這麼多，怎麼還可以搞笑？說我EQ怎麼那麼高，但其實不是，我只是知道自己買進的資產是健康的。

過去八年，我在股市裡經歷了許多大風大浪。兩年前疫情引發的股災，與這次相比，真的只是小事。如果這次真的像疫情時那樣嚴重，大不了就認命領息就好了，我有什麼好怕的呢？

我非常能體會在帳面上虧損的感覺。老實說，帳面上誰能真的開心呢？但這時心態反而很重要。只要想到自己本來就是存股領息，堅持只買不賣，就不會影響心情了。

大漲的時候，看著帳面獲利很開心。大跌的時候，大不了就蓋牌不看。每個月、每季，等著股息入帳再持續加碼就好了，各種操作都好。

我以前也是股市小白，在股市裡好幾年一直載浮載沉，最後發現是浪費時間，一場空。

畢竟存股和短線的操作真的有非常大的差別。長線如果抱得住，不管下跌和上漲，隨著時間都能持續領著股息，絕對會比身邊賺價差的賺得多...不信的話，可以試試用兩個帳戶，一個做價差，一個存股領息，幾年後就知道自己有幾兩重了。

不是人人都是短線高手
我在這裡承認我不是高手
但穩穩睡覺領股息百萬我很會！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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