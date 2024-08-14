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00919高點跌幅17.5%...報酬變負！存股人仍買進「後悔1舉動」：腦波太弱

聯合新聞網／ 普通上班女子
00919自高點跌幅17.5%。台股示意圖／聯合報系資料照
00919自高點跌幅17.5%。台股示意圖／聯合報系資料照

今年才開始存00919的我，正好遇到這次大跌可以來檢視一下自己的狀況，撈了一下資料，00919自高點6月19日以來跌幅約-17.5%

kaka的起存點跟各位今年才進場的新朋朋一樣，價格當然也跟大家差不到哪去！

大概看一下經過大跌洗禮後...負7%多（多多少我忘了因為都出借，試算表的紀錄會隨股價變動），哈哈沒錯就是-7%！雖然我每天都固定買1000元，但還是-7%喔...

不過應為這幾天在破病昏睡當中也沒思考這麼多，只知道手機瘋狂跳通知就是了。

可見8月2日跟8月5日的殺傷力有多大！而且在7月中緩跌時還想說「恩！之前高點27現在24、25多應該算便宜吧」就手動加碼了。

原本應該有5至6%的正報酬，結果還是一直跌！8月迎來的下跌已經反轉我的正報酬。實在是始料未及！

不過，股市就是這樣，長期持有的過程中一定會遇到，今年才進場的朋友可以順便檢視自己手上的持股適不適合00919這樣的波動。

然後我自己的00919不是出借就是轉去群益放著以後備用調整維持率的，要賣也沒得賣，我也不打算賣。

何況還存不到一年，現在賣出也太快放棄了吧？畢竟00919幫我達到單季配息一萬以上甚至進步到這次將近兩萬的現金流。

這兩天回彈又減少為-4%，含息報酬則是打平了！總之，我還是會繼續買00919，日扣的金額暫時也從1000元調整為2000~3000元這樣，並且不要腦波弱開始跌時就猛加碼。

最後有遇到這波下跌而受傷的朋友，也可以評估看看自己該怎麼做，因為只要在投資市場就一定會遇到漲跌波動喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲普通上班女子授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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