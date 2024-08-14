00944破發想跳車…怎麼不是想逢低買進？ 股添樂：百搭配0050、00878、00929、00713都可以

00944到今（13日）天掛牌剛滿3個月，雖然我從它掛牌就一路看好，不過很不幸地一上來就遇上近年少有的大波動，還是往下的。

這段期間收到不少網友來訊詢問，但大多數都是破發了還能不能抱啊？要不要換啊？還是先賣一趟等等。

我就納悶了，奇怪怎麼都沒有人問能不能逢低買進？通通都是打算跳車的，就這麼沒信心嗎？

所以還是來分享一下我的觀點，看好00944的理由主要有2點，首先是我覺得00944會是當前最百搭的ETF，無論是跟市值型ETF搭配，還是跟高股息ETF搭。

百搭的理由在於，這檔ETF可說是當前唯一一檔大部分比重都集中在「中型股」的ETF。尤其是市值150-300這個區段，我甚至比較過另外2檔標榜中小型的ETF（00936&00733），都沒有00944來的這麼集中。

所以這項特質也確定00944跟大部分ETF成分股不會有重疊的情況發生，如果對比前10大成分股就非常清楚了。

第2，00944在編製規則上的設計也很有意思，動能結合殖利率的選股條件有互相制衡的效果，例如股價會漲但沒有殖利率的股票，直接過濾掉投機股；有殖利率但股價持續破底的，可以過濾掉基本面衰退的股票。

多頭時期能不能跑贏大盤？掛牌3個月以來股市明顯走空頭，所以可能還要再觀察；不過空頭時期目前篤定是贏過大盤的，例如7月至今大盤跌了4.23%，同期00944跌2.77%。

所以我自己看法，雖然破發是破發了，不過往好處想，少賠就是賺，你看看這不是整個正面起來了嗎？

結論：

00944配0050→可以

00944配00878+00713→可以

00944配00919or00929→可以

00944配債券ETF→可以

00944配台灣50反1→不可以

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