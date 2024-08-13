17檔台股ETF 將除息

未來二周，總計有17檔台股ETF將陸續除息，當中半年配有四檔，季配型有八檔，月配型共四檔，以及一檔雙月配。除息日期由8月16日至23日，想參與除息的投資人可留意各產品最後買進日，趁近期回檔之際分批布局。

觀察這17檔將除息的台股ETF，當中以高股息ETF數量最多，共計有十檔，其他類型則有市值型、科技型等，當中二檔市值型ETF都結合了低碳或ESG永續主題，為群益台ESG低碳50（00923），與元大臺灣ESG永續，前者為半年配，此次為上市以來第三次配息，預估每股配發0.923元，創下配息以來新高紀錄，除息日訂於8月21日，而後者為季配型，將配發0.62元。

8月將除息台股ETF

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達的AI晶片傳出將延誤出貨訊息、日圓大幅升值，資金緊縮效應等影響，使台股出現大幅修正，不過近日走勢已回穩。整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，鑒於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29%，加上AI大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基。

再者，隨碳費子法三草案8月底將通過，代表排碳有價時代到來，減碳得當的企業有望受資金青睞，建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

富邦投信指出，台股受國際金融情勢影響而出現大幅回檔，此時正是重新檢視持股的好機會。隨著本益比回落到合理區間，長線投資人或價值投資人可以趁短線跌勢緩和時，尋找適當點位分批布局。

近期是高股息ETF配息旺季，根據富邦投信最新公告，富邦特選高股息30將於8月16日除息，預估配息金額每單位0.719元，最晚只要在8月15日前持有或買進，就可參與配息。