固定收益債ETF 有魅力

市場動盪下，過去一周各大債市ETF資金流向不一，整體固定收益型ETF淨流入36.2億美元，美國債市甚至高達36.4億美元，亞洲債市也有7.2億美元資金流入，但歐洲債市出現0.2億美元小幅資金流出。從債券信評看，投資級債ETF獲得60.9億美元淨流入，但非投資級債ETF出現28.5億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，即使美國經濟成長動能放緩，也仍在接近長期平均的水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，看好政策正常化將使債券與利率敏感型資產最為受惠。目前債券仍可提供合理的收益水準，但需留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。

安聯投信表示，美國疲軟的非農就業數據引發經濟衰退擔憂，華爾街預計聯準會年內將大舉降息，但隨後美國7月服務業恢復溫和擴張，使美國10年期公債殖利率先低後高，加上利差收斂，致使最近一周債市跌多於漲。

安聯投信指出，現階段，市場對經濟擔憂加上美國大選在即，短線上波動難降，建議留意投資組合beta值以降低整體波動度；另方面，債券已多數反應大幅降息預期，不建議過度追逐長天期債券。

展望後市，安聯投信表示，市場預估美國今明兩年經濟成長率2.4%及1.8%，經濟穩健成長。根據預估，今明兩年企業獲利預估分別為9.4%及14.2%，企業獲利維持正成長，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信指出，仍偏好信用債，相較於上半年偏好風險性性信用債，下半年建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效率；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。