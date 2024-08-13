債券ETF新兵報到！00953B成立 發行價10元

債券ETF新兵00953B群益優選收益非投資等級債券ETF基金已正式獲得主管機關核准成立，基金發行價10元，具收益平準金機制，票面利率鎖定6%以上。

群益投信表示，現階段金融市場面臨震盪加劇的局面，美國通膨雖趨緩但仍待持續降溫，聯準會(Fed)貨幣政策捉襟見肘，日銀升息、日圓升值引發的資金緊縮效應，中東地緣政治風險不時發生及美國總統大選前的政治不確定性升溫等因素干擾，時刻令投資人處於謹慎保守的心態。

群益投信強調，00953B群益優選收益非投資等級債券ETF基金發行價10元，也有收益平準金機制，且票面利率鎖定6%以上，為市場首見，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

據了解，00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，篩選機制上除了鎖定票面利率6%以上的成份券，力求高債息外，經過信用因子篩選條件致力降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1%與單一產業配置最高10%也是重點，以求達成息收較高與風險更為分散的目標。

群益投信表示，全球景氣維持復甦趨勢不變，且企業營運也還在成長階段，因此投資人若無足夠的信心與耐心，反而容易追高殺低，在亂流中隨風搖曳，與此同時，非投資等級債則適時兼顧潛在報酬與波動風險，尤其是嚴選「力求高票面利率、致力降低違約風險及配置更加分散」等特色的非投等債，有波動度較低的優勢，可望在資產配置中成為投資人的較佳後盾！

00953B群益優選收益非投資等級債券ETF基金經理人李忠泰指出，從風險控管的角度來看，根據歷史資料長期而言非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性也能抵禦美債殖利率上升的負面影響。

李忠泰強調，Fed採取預防性降息(意指率先降息以防經濟衰退)的可能性高，觀察1995與2019年兩次預防性降息期間可以發現，儘管投資級公司債因存續期間較長，報酬率相對優異，但非投資等級債同期間表現也不遑多讓，意味著即便Fed開始降息，非投資等級債同樣受惠，且更能兼顧風險與潛在報酬，此刻正適合進場布局。