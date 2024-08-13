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台積電（2330）波動大不敢上車！00881半導體扛霸子們全打包…近期漲6％本周五將除息1元

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台積電（2330）上周還在815元，今日盤中已經回到940元以上，震盪超過15%！投資專家建議，沒有那個心臟別搭那班車，建議入手科技型的ETF分散風險，最近多檔「有積」的ETF已經跟著台積電水漲船高，包括含積量較高的富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）以及國泰台灣5G（00881）近五日漲幅都超過5-6%，但0050跟0052兩檔ETF市價超過170元，要存17萬才買得起，目前每張還只要2萬多元的00881，反而CP值較高，00881本周五就要除息1元，趕周四前買進，先把息收放口袋。

投資專家說明，今年以來台積電勢如破竹，從不到600元晉升千元俱樂部，但投資考驗的就是人性，上半年不敢買的沒賺到，上周跌到800多元，即使有人喊買點到，觀望中的還是大有人在，但每檔ETF平均都有30檔以上的個股或債券，可以看到台積電全球擴廠計畫穩健推進中、在半導體先進製程上舉世無雙，未來逐年的獲利會隨著量能逐漸放大，年輕敢衝的小資族，甚至是靠領息為主的退休族們，在資產配置的角度上，都應該布局部分趨勢型「高含積」的ETF。

以00881來說，從投信官網可以看到，00881前三大成分股分別是台積電（33.31%）、鴻海（13.33%）跟聯發科（11.09%），三檔合計就近6成，其他還有廣達、聯電、聯詠、緯創、大立光等共30檔，每一個成分股都是半導體供應鏈的扛霸子，具備高度科技競爭力，未來無論任一家科技巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google、Meta，甚至輝達要拓展AI商機，都需要仰賴台灣的科技國家隊，00881剛好打包了明星科技公司，值得投資人長線布局。

加上00881明天就要公告第二階段除息金額，根據之前七月底公告的預估配息金額是新台幣1元，每張可領到1000元，已讓大批股民叫好，直喊「下個月小孩學費就靠這一檔」，「暑假出國的卡費終於有解了！」國泰台灣5G(00881)近期成交量已看到明顯放大，位居ETF定時定額的前段班，專家提醒，台股回穩腳步很快，有低價先加碼00881。

0050元大台灣50 0052富邦科技 00881國泰台灣5G+ 2330台積電 ETF 半導體

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