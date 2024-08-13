航運主題ETF00960將上市！季配息生力軍再加一 小股東直升全球航海王

富蘭克林華美投信推出該公司首檔高股息 ETF「臺灣 ESG 永續高息 ETF（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）」已獲金管會核准。結合了大家喜愛的高股息收益（月配）和時下最熱的ESG（環境、社會、治理）概念、還鎖定高成長股，再加上低管理費20億以下規模0.45%經理費。不僅讓投資更加有意義，還能有機會獲得更高的回報！

2024-08-13 12:34