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航運主題ETF00960將上市！季配息生力軍再加一 小股東直升全球航海王

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
航運ETF00960將上市。示意圖／路透社
航運ETF00960將上市。示意圖／路透社

甫於8月5日申報生效核准的00960，追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」為全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的ETF，一次購足(one stop shop)「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。

現在還有航運主題的ETF了

指數編製規則：

Setp 1. 全球28個國家，篩選屬於FactSet RBICS Level 6 航運相關產業。

Setp 2. 成分股總市值於參考資料日至少須達1億美元以上，且3個月之日成交值達60萬美元以上。

Setp 3. 成分股在過去4年中至少支付過1次現金股息。

Setp 4. 挑選前30-40名的成分股納入本指數，單一個股權重上限8%

每年2、8月調整成分股。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲雨果的投資理財生活觀授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 季配息 航運股

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