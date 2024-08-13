00929月領15萬要存1千張 達人試算19.88元以下合理價：1秘訣省1/2存股時間

復華台灣科技優息（00929）配息降低至0.18元，引發不少存股族擔心會不會每月存錢定期定額、定期定股，臨到退休之際才發現股息不夠生活？

以下為影音內容：

假設24歲開始每月定期定額一張00929，到65歲退休可以累積480張，以年化配息律率9.31%計算，每個月可領7萬1613元，生活應該沒問題。

然而若是算上通膨，以每年2%估算，40年後的實質購買力大約只剩下3萬1918元。

努力40年後，退休生活還不能隨心所欲的過似乎有點殘酷，更別提中間可能會遇到配息下降的問題，例如這次的00929，現金股利就從0.2降至0.18，若是未來配息再縮水，或許連月領3萬都不到。

00929（8月2日股價19.23元）自成立以來最高配息金額0.2元，7月降低至0.18元，8月維持0.18元，目前的年化配息率仍高達11.23%。

配息金額降低不免引來投資人關注，存股高股息的目的不外乎就是想「打造現金流」，配息金額不能掌握，投資人只能努力累積張數。

而投資最重要的3要素「本金、時間、報酬率」，將得到的股利再投入，增加本金的同時善用時間的複利效應，可以加速張數的累積。

以股價19.23元、配息金額0.18元計算，想要月領10萬元，需要持有556張、總成本1068萬3342元。

謹慎些，以最近一年實際數據計算，則需要持有671張、總成本1289萬1639元。

若是相同時間下，善用股息再投入，每月定期定股一張00929，24年後的累積張數，可以將288張，累積到1052張，股息也從4萬2968元增加到15萬7003元。加上通膨後，實質購買力約9萬6679元。

00929的合理價格

謹慎一點估算成本，若是殖利率維持9%以上，持有價格需在19.88元以下。

總結

1、每個月定期定股1張00929，40年後可以安心退休嗎？（以00929年化配息率9.31%試算）

→定期定額40年持有480張，平均每月加薪7萬1613元。

→每年通貨膨脹率2%，40年後等值每個月加薪3萬1918元。

2、善用股息再投入增加資產累積速度

定期定額+股息再投入24年

→就有機會持有超過1000張00929，平均每月加薪15萬7003元。

→假設每年通貨膨脹率2%，24年後等值每個月加薪9萬6679元。

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