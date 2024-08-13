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10元月配息+ESG！ 富蘭克林華美投信將募集高股息ETF

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

近期台股市場每天都像在洗三溫暖，但是不投資放定存錢又一直變薄，而市場上的ETF琳瑯滿目，不知如何挑選。今年以來市值型ETF普遍整體表現優於高股息ETF，但是國人偏愛高股息ETF，配息真的很香，投資熱度屢創新高。

雖然近期台股剛經歷一波大幅修正，但對喜歡長期投資的投資人來說，反而是無懼加碼的好時機。富蘭克林華美投信推出該公司首檔高股息 ETF「臺灣 ESG 永續高息 ETF（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）」已獲金管會核准。

結合了大家喜愛的高股息收益（月配）和時下最熱的ESG（環境、社會、治理）概念、還鎖定高成長股，再加上低管理費20億以下規模0.45%經理費。不僅讓投資更加有意義，還能有機會獲得更高的回報！

高股息遇上ESG，怎麼這麼夯

首先來說說高股息。許多人喜歡高股息ETF，因為它們通常能帶來穩定的現金流和較低的波動性，是追求穩健投資者的最愛。但這次的富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF，追蹤採ICE臺灣ESG高息指數，相較以往FTSE臺灣高股息指數，不只是讓你坐擁穩定的高股息，還添加了ESG的因子，報酬率也較佳。ICE臺灣ESG高息指數近1年報酬率約43.7%，FTSE臺灣高股息指數約為18.8%，整整高出後者2.3倍報酬率。

台灣ESG永續高息ETF如何運作

這款ETF的策略是從台灣市場上，成分股數量固定30檔，個股權重上限10%，下限0.05%。成分股篩選方式需同時符合：

1.流動性篩選：

日均成交值大於一億，且過去三個完整月分中每個月至少交易一天。

2.獲利性篩選：

過去12個月ROE須為正數，若符合條件的股票少於70檔，則放寬篩選標準，以ROE由大到小排序，依序選出70檔股票符合條件為止。

3.ESG篩選：

Sustainalytics ESG 風險評分低於30。

也就是說依照股利率乘以市值作為成分股第一層排序，選出70檔個股，再依股利率作為成分股第二層排序，最終選出30檔個股。且每半年從新評估換股。相當嚴謹的做法，只為挑選出既符合高股息標準又擁有優異ESG評分的企業。這樣一來，投資者不僅可以享有穩定的現金流，也能透過投資，支持那些積極關注環保、社會責任和公司治理的企業。

這樣的組合讓這款ETF不只是單純的高股息產品，它還注重企業的長期成長潛力。因此，未來這款ETF有機會在市場上大放異彩，成為投資人的新寵。

投資「錢」景

根據目前的市場反應，這款ESG永續高息ETF目前已受到非常多投資者的關注。大家都希望在兼顧收益和風險的同時，也能夠投入更具意義的資產。這款產品無疑滿足了這些需求，不僅讓你手中的資金增值，還能為社會帶來正面影響。

總結來說，如果你在尋找一個有機會能帶來穩定收益月配，也能讓投資更有意義的產品，這款即將上市的ESG永續高息ETF可能就是你的不二選擇。目前該檔 ETF將在 9/25展開募集。

ETF 台股 報酬率 富蘭克林華美投信 成分股 收益平準金 永續 高股息

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