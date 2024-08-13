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質押00713+正二台股大跌帳面虧損49萬...達人「照樣買進」：遲早會翻紅
至於還處在虧損狀態的00713，我是完全不擔心它。我相信多給它一點時間，它的帳面遲早會翻正。
我對它有信心，不然也不會把它買到88張。至於這次00713的表現就不用多說了，本次大盤最大跌幅達19.47%，00713最大跌幅為8.68%，甚至不到大盤的一半。
00713在2020、2022年股災表現都很穩，這次大跌依舊展現它的抗跌能力。
可能很多人認為我買正二又質押，這次肯定會很慘。但其實我在6月19日就說了，我現在的00713／正二比例為7：3。我的操作方式其實偏保守。
再加上我質押的是00713，所以這次整戶維持率最低都還有183.43%。
此外，我手上還有4張正二，若整戶維持率持續下跌，都可以把這4張正二用質押不借款的方式，提高整戶維持率。
不過後續股市反彈上漲，所以我的4張正二就讓他們出去借券賺零用錢羅。
這次大跌，其實是讓我們都有一個反思的機會。
開槓過大的人經過這次大跌，就能明顯感受到壓力。曝險過高的人，可能也會承受不住龐大的心理折磨。
不過其實這些都不用苛責自己，畢竟誰不是從經驗中學習成長？遇到了，就慢慢調整就好了，沒什麼大不了的。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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