台股要轉空？00919、00878、00882...現在買撿便宜？專家解析加碼合理價

這波股市從高檔快速的拉回，一跌就跌掉了10%，嚇到不少投資人。許多人疑惑「現在這種盤勢轉空了嗎？」、「到底該怎麼觀察以及應該怎麼操作？」，趁機來分享我個人對於目前盤勢的看法。認為哪幾檔高股息ETF合適的加碼點到底在哪裡？

景氣對策信號對於台股而言到底有什麼影響？

圖中有明確標出紅綠藍三個燈號的區塊，這三個區塊則分別表示了「過熱」、「穩定」和「低迷」。

普遍最多週期投資者愛用的方法是「藍燈買、紅燈賣」。

依照這個策略去對應圖中的走勢，確實藍燈買，普遍都能進到低點，也就圖中紅色線跟下方黑色線垂直的部分；但紅燈賣，反而比較大的機率會錯過更高的高點，也就是圖中紅色線跟上方黑色線垂直的部份。

當然可能會有疑問，認為原因出在資料回溯的時間只抓2007年至今的走勢。若以歷史至今的狀況來看，是不是普遍每次景氣信號燈的綠線，來到紅色區塊的時候，紅色線的價格走勢，往往經過震盪後都會再創更高的高點？

景氣很好、很熱，不就代表了產業的經營狀況良好？那在基本面良好的情況之下，怎麼會讓股價下跌？所以真正會讓股價下跌的原因，是投資人對於價格的供給跟需求，以及市場上目前的政策或是消息。而今年最大的兩個面向就是利率跟選舉。

景氣信號燈的使用方式，是可以在藍色區塊去做佈局，因為那代表「撿便宜、找合理價進場」的時機；但紅色區塊就不一定，可以保守一點減少投入，甚至適時入袋為安。

但會因為紅燈就讓盤勢轉空嗎？或許不至於。

第一個原因，這次的景氣對策信號變動的是「製造業營業氣候測驗點」、「工業及服務業加班工時」和「海關出口值」。

作為領先指標的製造業營業氣候測驗點，主要是透過詢問受訪者，來得知他們對於未來景氣的看法。目前這個指標是先由熱絡轉為穩定的，但要說穩定就表示不好嗎？個人認為只是未來大環境政策的不確定因素，而讓他們轉為保守。

大環境政策即指利率跟美國總統選舉。降息是美國降息，但台灣因為前段時間升息的力道不足，所以反而是在近期才開始慢慢升息。

如果未來台灣再繼續升息，對於製造業而言一定是增加壓力。所以市場才會開始偏向保守。但未來美國降息的情況之下，台灣會獨自繼續升息嗎？機率應該不高，大多時候台灣都還是跟著美國走，所以目前這個修正其實是健康的回調，並不是泡沫或空頭的開始。

第二個原因，就是根據美國總統選舉年的歷史走勢。 通常選前的3~6個月會比較震盪，原因就是投資人對於不確定因素的擔心，但到選後第四季的時候，股價往往會比較明朗，而且走的又急又快。

尤其10、11、12月做多的勝率，其實是高於六成甚至七成。因此針對目前的行情，個人結論就是「先蹲後跳」。

這中間的震盪或修正，只是多頭裡的健康回調，如果有好標的出現打折或回到合理的價格，可以考慮佈局。

熱門高股息ETF合理加碼點

群益台灣精選高息（00919）

前段時間的價格，是走出大基礎型態碰到前高，搭配小特殊型態的空方轉勢。

其實都是很好的減碼點，目前的價格是逐漸靠攏前低，這時候因為右邊的價位成交是非常少的，所以它只有可能出現快速灌破跟快速上推的可能。

以目前來看，如果這邊打出價格或量能的轉勢型態就可以加碼，但如果都沒有，那自然就往下觀察（下方綠色圈圈的位置），那邊不只是關鍵區域，同時也是很多籌碼集中的地方。

復華台灣科技優息（00929）

00929只需要關注19.5跟18.5元這兩個價位區間就可以。

國泰永續高股息（00878）

00878佈局的成本建議落在20、21元左右，因為價格回踩關鍵區域同時出現轉勢確立，後續就比較容易持續走強，回到目前不太建議積極操作。

可以趁現在拉回少量佈局，但不是很建議在現在的位置做大比例進場，因為目前的價位跟殖利率其實並沒有特別優秀，與其現在買貴，不如去買其他殖利率更好的標的。

股價20、21，才能平衡到比較好的殖利率表現，但這是給比較在意價格的投資人，若是追求穩定佛系投資，現在買其實可以。重點是記得高檔減少投入、拉回勇敢佈局。

中信成長高股息（00934）

落在16、17元，就可以開始佈局。

以目前19、20元，是可以稍微看到有一些買盤介入，但這個介入還不足以抵抗賣壓，讓它出現轉勢的確立。

原因就是第一個大部分的籌碼都還是成交在最上方，代表上方的壓力是非常大，必須經時間震盪的消化。第二就是目前的修正也還沒出現價格或量能的轉勢，所以00934如果是積極型的投資人，可以少量開始佈局。

如果更在意價差，可以再給它一些時間來確認目前的關鍵區域有沒有反轉。假設沒有反轉，就可以往下留意18元的價位區間。

中信中國高股息（00882）

因為看好中港股市反彈，這一路從9元、10元抱到12.5元。現在還可不可以加碼00882？答案當然是可以。因為是在看中港股市時，看的是大趨勢的發展，通常基本面驅動的好轉， 一定不可能是短時間就走完。

因此如果價格有拉回，同時有跨國投資資產配置的需求，現在就是一個很好的加碼時機。

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