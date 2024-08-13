台股ETF受益人945萬人連24周新高 挑戰千萬大關

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加223,229人，為連續24周創新高，總人數來到9,450,232人， 逼近千萬大關。

統計2024年來總共增加3,379,604人，以單檔來看，今年增加最多受益人的前五名依序為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）、國泰永續高股息（00878），清一色都是高息型ETF，這五檔今年來受益人就增加了2,287,381人，占所有增加受益人數的67.7%。

理財達人表示，經過市場的震盪整理，許多台股ETF修正到相對便宜的價位，過去存股族一直苦無機會增加張數與減低持有成本，如今可趁回檔之際逢低加碼。高股息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此，殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長及股息收益。台股近期表現相當震盪，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。