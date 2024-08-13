盤勢震盪挑ETF 參加除息留意報酬率

台股月初在多項利空夾擊，加權指數創下歷史最大跌點，但高股息型ETF依然是台股投資人的心頭好。許多人會挑選月配息的ETF作為存股標的，攤開月配息的月月配息ETF外，其中設有雙月配息機制的永豐優息存股ETF（00907）將配發0.33元，預估配息率上看12%，優於其他月配息的ETF。除此之外，在歷經近日台股最大跌點，00907近三個月以來仍維持正報酬，隨著盤勢逐步走穩，後市依然值得期待。

永豐優息存股ETF(00907)經理人林永祥指出，00907有別於一般高股息ETF，是針對存股族設計，僅納入台股存股投資人所偏好的傳產、金融股標的，這類型企業的特色多屬營運相對穩定，股價波動較小，更適合作為長期存股領息的標的。

林永祥表示，受到市場利空衝擊影響，台股在重挫後持續震盪，加權指數從7月中旬高點，跌幅將近兩成，同期間金融類股指數下跌約13%，更凸顯出金融股在市場震盪行情相對抗震的特性。因此，以傳產、金融為主要持有標的的永豐優息存股(00907)，相對能夠減緩投資者在盤勢震盪時，股價波動造成的心理壓力。