00878報酬4年多來確實勝過0056！ 女子：但這一年以來不及0056…始至終皆輸00713

昨天看到討論00878跟0056的文章被媒體朋友轉載，其實有點冷飯熱炒，順便搭一下高股息ETF風潮，裡面有提到的一些論點其實滿有瑕疵也互相抵觸，女子來幫大家釐清一下。

女子沒有收業配就客觀中立的講一下那篇文章的瑕疵：

1、「0056贏在年化殖利率（配息高），但是卻在資本利得（價差）大輸給00878」 2、為何0056會贏在股利，但是卻輸在價差跟規模？ 該文作者說最大原因就是「股利配太多」，這是0056自己在害自己 3、都是高配息惹得禍。因為怕殖利率輸人家，投資人不愛會導致規模衰退，結果配息太多，最後還是害到自己。 看不出來是高股利惹的禍嗎？他建議0056不要再搞甚麼「高股息」了，成分股就是配不到4％，「年化殖利率10.12％」這是自欺欺人

上面是該網紅的幾個論點，女子來講一下高股息ETF的緣由：

1、高股息ETF顧名思義是「配發股利所得」當作配息的主要來源。

而後來經過各家業者爭取「收益平準金」開放成為配息來源，再加上這幾年台股上漲的動能持續，原先的「資本利得（也就是換股時賺到的價差）」，所以以「股息」當作主要配息來源才是正確且穩定的方式，因為「收益平準金跟資本利得」會分別在受益人數停止上升、以及股市下行時減少。

2、其實承襲第一點，大家還記得2020年7月20日掛牌的00878，第一年的配息狀況嗎？「季配息金額」分別為0.05、0.15、0.25、0.3。

換句話說，第一年剛成立時除權息旺季拿到一部分（六月份的沒拿到），所以配發的來源也是以「股息」為主。

後來拉高則是因為投資人數開始增加，以及一些資本利得實現後，而得以配高一些些。

但主要是自2023年第二季開始，00878開始要搶佔高股息市場，開始拿出大量的資本利得跟收益平準金配息，讓「表面上」看起來配息率很高。

3、但是實際上，如果以2023年8月11日至2024年8月9日，00878追蹤指數的殖利率只有4.18%。

那麼如果說成分股殖利率低硬要配高，00878不也是個好例子嗎？更何況最近一次配息00878更再拉高配息金額喔！（為了跟00919和00929競爭）

所以清楚的說，其實就是硬要找一些00878也同樣的事情來講0056，大家聽聽就好。

而如果真的要看「高股息ETF的表現」，女子強烈建議大家一定要參考的是「含息報酬率」。

女子抓了00878掛牌以來（2020年7月20日）到今天、以及近一年、近半年的表現，女子就拿那篇文章提到的標的報酬給大家看一下吧！

以下說的都是含息報酬率

1、自2020年7月20日成立以來到今天，0056確實四年多小輸00878約10%報酬率，但是00713含息報酬大勝00878約47%。 2、過去一年以來，0056、00713含息報酬率都大勝00878 3、過去半年0056含息報酬跟00878相同，但00713贏00878約9.7%

說到這邊，有新聞標題下高股息是「毒藥上的糖衣」，00878可以說是最先之一，另外00919、00929以及最近拉高配息到粗暴年化達到20%的中信成長高股息（00934）更是不遑多讓。

最近女子有接收到一些投資新手、不同年齡階段怎麼挑選合適自己ETF的訪問，到時候再請大家多多賜教了！

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