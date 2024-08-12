台股ETF 受益人拚千萬

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加22萬3,229人，為連續24周創新高，總人數來到945萬232人，逼近千萬大關。

統計今年來總共增加337萬9,604人，以單檔來看，今年增加最多受益人的前五名依序為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息）、復華台灣科技優息、統一台灣高息動能、國泰永續高股息，清一色都是高息型ETF，五檔增加228萬7,381人，占所有增加受益人數的67.7%。

理財達人表示，市場震盪整理，許多台股ETF修正到相對便宜價位，過去存股族苦無機會增加張數與減低持有成本，可趁回檔逢低加碼。高股息ETF波動度相對個股與大盤低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利收入，面臨市場波動能展現較強抵禦力，特別是高息資產具備易漲抗跌特性，投資價值將優於一般資產，不失為穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF如有不錯配息及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流愈多愈好，殖利率是重要參考指標，無論季配或月配，平均年化殖利率愈高，一整年領下來的股利也就愈多。

現階段處於升息循環尾端，投資人要求的收益水準已隨調升的利率水漲船高。選股要同時兼具營運成長及股息收益。台股近期震盪，估值調整可逢低加碼。