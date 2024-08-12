ETF單周交易 爆天量

全球股市大地震，台股大幅上下洗刷，連連改寫歷史漲跌及跌點紀錄，在多空激戰下交易量也異常熱絡，連帶ETF也衝出史上天量，上周整體ETF成交量逼近4,200億元，改寫有史以來最強單周表現。

根據CMoney統計ETF交易情況，上周整體ETF成交金額一舉突破3,000億元及4,000億元大關，是首周有超過3,000億元的交易金額出現，8月5日至9日的合計ETF成交金額暴衝上4,193億元，創下單周最大量；且較前一周的2,495億元大幅增加1,697億元或68.03%。

共有13檔ETF單周交易量超過百億元，類型以台股最多、債券居次，其中，台股因跳空跌破半年線，且在5日下殺1,807點史上最大跌點紀錄，吸引逢低買盤及避險交易進場，台股商品有高股息五檔、台股市值型兩檔、台股槓桿一檔、台股反向一檔。至於債券ETF則反應聯準會9月啟動降息的機率大增、股市動盪下的避險情緒，長天期美債兩檔、美債槓桿一檔、投資等級債一檔。

13檔ETF上周成交金額

上周交易量最大的是元大台灣50（0050），衝上352億元、元大美債20年也來到330億元；200億元以上則有國泰20年美債298億元、復華台灣科技優息259億元、元大台灣50正2達206億元

百億元之上依序為國泰永續高股息、群益ESG投等債20+、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、元大台灣價值高息、元大高股息、元大美債20正2。

國泰投信ETF研究團隊指出，近期雖有較大的拉回，但在長線趨勢不變下，台、美股未來表現仍將重回基本面，台灣科技國家隊從上游IC設計、中游的IC跟晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，是將來AI商機的主要受惠者，現在反而是撿便宜的時機。

中國信託投信指出，經濟軟著陸機率高，同時隨著高殖利率環境即將進入尾聲，投資人除了將資金配置在資本利得可期的長天期美債ETF外，也可搭配信用評等在BBB以上的投等債ETF，不僅信評較高，同時違約率也較低，可說是降息循環下的雙保險投資策略。