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0050、006208指數ETF投資很難輸？但日本失落30年！網曝勝利前提

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論指數投資。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論指數投資。台股示意圖。聯合報系資料照

股票投資是門學問，PTT網友好奇，「當指數投資投到日本這種失落30年的國家怎麼解？」有內行人解釋，「報酬指數考慮利息通膨仍然是賠的，所以指數派要贏前提是持續投入，沒錢攤平就去了，不然就是指望每次都跟2020-2024一樣大爆V」。

一名網友在PTT發文表示，「指數投資似乎在這個時代已經是普遍共識了，如果你不會選個股就是無腦指數投資，長期參與市場永遠可以獲得平均報酬，而且長期來看能打贏八成的主動投資者」。

該網友問，「當指數投資投到日本這種失落30年的國家怎麼解？1994年你開始指數投資日本，2017年才正式開始突破指數前高，這中間浪費了23年，財富一點增長都沒有，算是指數投資失敗的案例嗎？」

其他人留言「移民最快，失落30年只看日本國內消費投資也不算虧吧，領領股息拿紀念品對比現金零到負利率跟消費沒通膨還是賺一點」、「有個東西叫報酬指數，而且你不會只在高點歐印一次」、「指投派最大的敵人應該就是假設高點歐印派」。

還有人留言「你怎麼不問失落30年投到個股怎麼辦？」、「好了啦，又是一輩子只有一筆錢而且還剛好在歷史最高點歐印是吧」、「就說日本吃股東會紀念品跟股息就好了啊，失落等於沒通膨是在怕什麼？」、「泡沫之前投資的就認賠啊，指數投資本來就不完全對」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

PTT 指數 日本 通膨

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