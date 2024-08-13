買00937B「一年股息破900萬」 他曝優勢：股災來臨可秒變現

美國經濟數據終於轉弱，顯現高利率的不良效果，市場高喊聯準會（Fed）太晚降息，下個月降息勢在必得，債券ETF已提前反應降息預期，這兩周可看到多檔債券ETF價格直線飆升。有網友投資00937B，今年股息已經領了逾900萬元，他分享該標的「強調穩定的月月配現金流，高殖利率，且無交易稅、所得稅和健保補充費等優勢，當股災來臨時，可以隨時變現」。

觀察市面上規模千億元以上的債券ETF，近一月的報酬率，規模最大的元大美債20年（00679B），報酬率有3.0%、規模次高的群益ESG投等債20+（00937B），報酬率是0.5%、規模第三高的國泰20年美債（00687B），報酬率則有3.3%。

一名網友在PTT發文表示，他投資00937B，主要考量為作為風險考量的資金避風港、穩定現金流，月月配息、股息750萬內無所得稅問題，也無健保補充費、等待降息以實現資本利得等。

該網友表示，他投資00937B，該ETF的BBB公司債違約率低且波動小，只要平均成本較低，在未來不再升息的情況下，就不會損失本金，此外也強調穩定的月月配現金流，高殖利率，且無交易稅、所得稅和健保補充費等優勢，無論除息多少次，都能維持在成本均價之上。當股災來臨時，可以隨時變現，在股票市場撿便宜的黃金和鑽石。

其他人留言「這一波真的債蛙大show肌肉，債酸就不要出來丟臉了」、「債蛙一個比一個本還粗」、「領900萬息感覺可以一直無痛買小套房」、「其實目前認識的債蛙真的都很有錢，小資族不要來啦」、「買債沒人在跟你看一天兩天的」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※