抗跌+月配息+相對便宜股價？ 狂熱股民：00944外不知道哪一檔比它優秀
【股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】
台股本波最高點是7月11日的24416，如果從這天起算，台股最深一度跌了18%，後來開始反彈，到今天收盤，距離最高點大概跌了10%。
股市上沖下洗，考驗投資人選股功力，也考驗高股息ETF抗跌能力。
今天我做了一點功課，同樣時間00944最深跌幅是-10.7%，7/11至今跌了4.85%。
放眼全台股，現在要你找一檔高股息ETF，要抗跌、要月配息、還要銅板價，我不知道哪一檔比00944更優秀。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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