00939、00940宣傳踩紅線 金管會開鍘統一及元大投信

今年台股ETF熱潮席捲全台，統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接連突破國內ETF募集規模新紀錄，但金管會發現統一投信及元大投信在廣告行銷有缺失，可能誤導投資人相信本金保證安全或保證獲利，今天出手開鍘元大投信新台幣90萬元、統一投信60萬元。

金管會證期局今天公告，元大投信在00940廣告行銷有使人誤信能保證本金安全或保證獲利情事，包括在官網及社群貼文有「00940低價買、輕鬆存、每月領，快樂領息就是你」、「讓你股息收益與資產增長兩者兼得」等用語。

不僅如此，金管會發現，元大投信文宣以「快樂領息就是你」為標題，並以「月配息」為訴求，所用文字包括「被動收入不是夢，每月為自己加薪」、「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入」、「追蹤指數平均殖利率達8.6%，高息好股提前卡位」等，多次強調可固定配息。

元大投信在與Youtuber網紅合作時，網紅在影片內容記載文字也有「投入本金200萬，每月領息1萬4333元，這樣穩定投報率，能放大退休金及被動收入」、「30歲時開始每月無腦存2張00940，60歲時累積到720張，每月領股息約5萬1600元，P.S.指數殖利率為8.6%」等用語，強調可固定獲取配息、增加個人退休金。

換言之，除了廣告行銷內容可能誤導投資人相信保證獲利外，元大投信針對股票型ETF行銷內容，亦違規將「月配息」作為廣告或銷售的主要訴求。

除了元大投信外，統一投信同樣踩到廣告行銷紅線，金管會證期局同步公告，統一投信發行00939時所舉辦或與財經專家合作辦理的說明會、公司官網或與網紅合作影片，及網路媒體等廣告文宣內容，均有使人誤信能保證本金安全或保證獲利情事。

違規行銷用語包括「本金198萬、資本利得214萬、現金股息218萬，股息再投入224萬」、「每月1萬定期定額投資台灣高息動能指數，本金198萬，長期投資翻4倍」、「16年就可以滾出854萬元，總資產放大1.3倍」、「月配息+平準金，打造自動化加薪機制」及「月底不吃土，打造源源不絕的現金流」等用語，依標的指數報酬或殖利率，回測計算可獲得配息或資本利得金額，並強調對投資總資產可產生放大效果或可擁有高息及成長。

針對元大投信及統一投信違規事實，金管會決議各開罰元大投信90萬元、統一投信60萬元。