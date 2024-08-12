台股大地震 定期定額才是王道 這檔高股息ETF連五月霸榜

證交所最新公布7月ETF定期定額交易戶數月排行，前五大分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）及群益台灣精選高息（00919），高股息就占三檔。

法人分析，00878已經連登五個月的冠軍，且連續41個月正成長，是唯一定期定額戶數超過29萬戶的ETF，不僅因為老字號的高股息ETF，重要的是產業均衡分散，發行公司堅持穩健配息策略，多年來一直是存股族跟領息族的投資首選。

ETF理財專家進一步分析排行榜中的前三名高股息選股邏輯，00878有23%是金融股、另外約60%聚焦在電子半導體類股，指數篩選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，相較於其他高股息ETF，部分是較晚成立，金融股比例較00878低，或為了追求高息率，只看單年度表現，就納入容易受到景氣循環的航運股，或投資市值較小的中小型股，都容易造成ETF的高波動及息率不穩的情形。

00878選股池注重的是過去三年大公司的平均表現，即使息率高，假設ESG表現不佳，可能會影響未來的永續經營能力，也可能會被扣分，因為有所堅持，00878多年來表現也備受市場肯定，從2022年股災年的抗跌表現和2023年超越大盤，追蹤指數有高達47.8%的好成績，再到屢次加碼的配息金額，都可看到00878越走越穩的表現。

專家指出，高股息ETF除了要看配息表現跟填息能力，另一個也跟投資成本大有相關，從國泰投信官網公告可發現，00878因基金規模提升，最近一次在年中時跟保管銀行爭取降低投資人的長期投資成本，原本已經相當低的保管費，從每年0.035%再調降至0.03%，經保費率合計0.28%，造福全台百萬股民們。

近月台股大地震，00878鐵粉人數又再創新高，已經超過138萬名。提醒00878將在13日公告第3季實際配息金額，第一階段已公告預估配息是0.55元，想參與除息最晚要在8月15日買進持有。