00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

8月有超過30檔ETF即將除息，其中國泰台灣5G（00881）每單位配息1元，代表持有一張就可領1千元，達人試算，若買10張，本月就可輕鬆躺賺一萬元，00881目前價格每張約23元，年化配息超過9%，已是本月除息大熱門，達人提醒想要利用00881，幫自己無腦加薪的股民們，要注意本周四（15號）就是最後買進日。

觀察本月熱門除息ETF，除了00881每單位配息1元，另一檔跟00881同樣也是8月16日除息的季配科技型ETF「中信關鍵半導體」（00891），本次配息金額是0.41元；而跟國泰台灣5G同樣屬於半年配的群益台灣ESG低碳50 ETF（00923），本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.923 元，配息金額及年化配息率都略低於00881，除息日是8月21日。

00881除了配息創新高，從上周受益人數增長來看，也是00881最獲市場青睞，單周受益人增加8,499人，來到27萬人；00891單周增加1,567人；00923單周增加3,297人。

ETF理財專家表示，8月以來多數ETF價格都隨股市下修，最明顯的莫過於科技型ETF，以這次除息大黑馬00881為例，這波股市下修前，今年以來的報酬率超過40%，在台股ETF中表現數一數二，成分股有3成是台積電，雖著護國神山股價屢屢創高，上個月最高價格曾突破27元，這個月除息遇到股市回檔，價格一度跌到22元以下，等於價格打7折，讓投資人可以趁便宜搭上除息列車，大批想領高息，又想要入手科技型ETF的股民們吃好倒相報，受益人數再創高。

專家表示，00881選股以大市值的科技公司為主，觀察前十大成分股，有權值三王台積電、聯發科跟鴻海；還有7成以上是輝達供應鏈、以及Apple題材等，不會過度押寶在單一科技股，成分股全是台灣科技國家隊中最具有競爭力的大公司，預估這波AI半導體本季修正後，後續還會是帶領股市向上衝的重點產業，建議趁這波價格修正先領息，第四季為台股普遍上漲機率高，之後還有機會可大賺價差。