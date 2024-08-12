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降息對股市會有什麼影響？ 投等債00948B「長天期+月配」穩定領息！

聯合新聞網／ 純純存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

Hi 大家好，我是純純，大家都預期聯準會9月會降息...升息、降息到底是什麼意思呢？今天來跟大家簡單說明運作原理

什麼是降息

貨幣政策的工具之一

央行藉由降低「基準利率」，來達到增加市場上的貨幣供給，當央行宣布降息時，會導致重貼現率下降，銀行會跟著把牌告利率調降，此時借錢成本會降低、定存利率也會降低。

當經濟趨緩或衰退時，央行會透過降息來活絡市場，鼓勵企業投資及民眾進行消費，促進經濟成長。

降息對市場有什麼影響

對股票

資金成本降低，投資人對股票的要求報酬降低，股價預期上升，不過央行降息對股市表現不是絕對影響，還要考量當時的其他因素。

對債券

在其他相同條件下，債券價格與利率呈反向關係，若利率降低，債券價格預期將上升。

市場預計聯準會9月降息（機率高），近期有朋朋私訊我討論債券ETF，當中有不少朋朋提到00948B，查了不少資料，乾脆直接整理給大家：

00948B中信優息投資級債

此檔債券ETF於今年6/3成立，追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，是一檔月配息債券ETF。

00948B選債邏輯

已開發市場發行之美元公司債（僅含固定利率），信評BBB-orBaa3以上之投資級債，債券到期日>15年、債券在外流通規模>7.5億美元，排除爭議性產業分數>10分及ESG風險分數>=30分之債券。

配息&殖利率表現

此檔債券ETF成立不久，即將於9/11迎來第一次配息，每單位配息0.055元，當期配息率為0.53%，若想參與配息，最後買進日為8/15。

純純心得

市場預計聯準會將於9月降息，依照財務理論，債券價格預期將上升...

00948B主打長天期投資級債券月配息，適合喜歡穩定現金流的朋朋，同時還具有收益平準金機制，不會因為申購的人太多而稀釋配息。

投資債券ETF前，追蹤指數、持有標的&比重，相關費用、基金規模、流動性都蠻重要的，投資前須多方考量。

資料來源：中國信託投信官網、00948B公開說明書

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00948B中信優息投資級債 債券ETF 收益平準金 月配息 聯準會 降息

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都是高配息惹得禍，因為怕殖利率輸人家，投資人不愛會導致規模衰退，結果配息太多，最後還是害到自己。看不出來是高股利惹的禍嗎？

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