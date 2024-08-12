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碳費子法草案有望通過 台股低碳市值ETF掌握碳金商機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投信投顧公會揭露之台股ESG ETF近期表現。（資料來源：CMoney、20248/09）
投信投顧公會揭露之台股ESG ETF近期表現。（資料來源：CMoney、20248/09）

全球減碳趨勢不停歇，環境部長彭啟明在日前的永續研討會上表示，碳費子法3草案8月底將通過，意味排碳有價時代將到來，費率還要經碳費審議委員會討論，預估年底台灣就會進入排碳有價時代，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易、接軌各國。

財富管理專家表示，這個進展突顯企業低碳轉型腳步更要刻不停歇，才有助降低碳費徵收所帶來的獲利層面影響，以利長期穩健經營，減碳有成的企業，也相對有望為資金首選的佈局標的。觀察台灣市場，已有不少上市櫃公司將淨零碳排作為企業核心經營項目之一，以期與國際接軌，近年來也有數檔台股ETF產品設計上，便以低碳、ESG作為主題，供投資大眾選擇。

財富管理專家指出，觀察投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區，與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，包括將在8月21日除息、首檔以低碳龍頭股為主的00923、聚焦上櫃ESG企業的00928、以公司治理為主要考量的00692等。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，近期台股由歷史高點回落，不過鑒於全球經濟大抵仍屬穩健，台灣景氣亦受惠AI 晶片、伺服器等強勁需求而表現熱絡，且FED有望於9月展開首次降息，景氣及資金面皆有望提供股市支撐，今年為AI元年，台廠有望同步受惠，台股大盤後市表現仍值關注。

邱郁茹認為，隨著零排碳已經從口號，轉變成對企業獲利能力的重要影響因子，低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，甚至更具市場競爭力。邱郁茹建議，投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

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