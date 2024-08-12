00878將配息 躍零股成交王

台股8月以來上下震盪超過千點，9日回彈598點，收21,469點，投資人趁機撿ETF好價格。根據CMoney統計，上周ETF盤中零股交易前五名分別是國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）及群益台灣精選高息（00919）。

法人分析，00878連續五天都是盤中零股成交王，最大原因是本周要除息，每單位配0.55元的新高紀錄，獲股民在價格回檔時加碼，本周四（15日）是最後買進日，這幾天都還會是盤面熱門焦點。

投資達人提到，00878作為高股息ETF的資深前輩，近年的成功經驗受到後進投信業者仿效，但這兩年新掛牌的高股息ETF為「配息率」無所不用其極，有的只投資在單一產業，或是選股池以市值較小的中小型股為主，也有發生大批換股的現象，都會造成配息不穩、投資波動較大，違背高股息ETF原本低波高息的設計初衷。

台灣個股息率雖然是世界有名的高，平均4%至6%，如果高股息ETF息率超過，應要留意配息組成，存股族如果是以領息為目的，成立較久的00878是較穩妥的選擇。

00878成立超過四年，累積豐厚的資本利得和股利收入，配息增加是和投資人共享獲利，才有優異的高息率，成立不久的高股息ETF在這波股災下受傷不少，若還能配出不合理的高息，就要留意眉角。

市場專家指出，00878為何會讓投資人願意在股市下滑時還有信心進場加碼，最大因素是有獨特的「產業分散」、「配息穩健」、「抗跌追漲」等三大因素。00878每年固定於5月及11月調整持股，檔數異動不大，成分股涵跨金融、電子半導體及部分的傳產，只選大市值公司，這幾年00878報酬率和配息率都不錯，7月再度蟬聯ETF定期定額戶數的第一名。

專家建議，台股最近不穩，建議投資布局在有息收保護的高股息ETF，00878這次配息0.55元，以9日收盤價22.57元估算，年化配息率近10%，是長期投資人進場的好時點，00878成分股有九成是電子和金融產業，第4季後AI需求續旺，科技業基本面無虞，金融業有投資收益跟投信買盤力道支撐，後續表現可以期待。