00878成立4年規模超越0056！ 不敗教主：股利配多規模和淨值就掉得越快

我才搭個郵輪回來，發現00878的規模已經超越0056，成為最大的高股息ETF。

00878也不過才成立4年，居然勝過成立17年的0056，令人想要一探原因啊！

記得00878在2020年7月募集時，我推薦給同學的爸爸，一開始他對新成立的00878也有點遲疑，比較想要ALL IN在老牌的0056上面。

經過我曉以大義後，老人家拿出一半的錢買進1000張00878，然後也買了500張0056。

隨著時間推移，老人家覺得00878真的是不錯，後來又加碼到1200張。

數字會說話，從我的APP分析可以看出，0056贏在年化殖利率（配息高）...

但是卻在資本利得（價差）大輸給00878，所以4年下來總報酬率輸給00878達10%。

以老人家買了1200張來說，多賺10%就多賺了200多萬喔！還好他當初沒ALL IN在老牌的0056。

接著陳來師來上課一下，為何0056會贏在股利，但是卻輸在價差跟規模？

最大原因就是「股利配太多」，這是0056自己在害自己。

根據元大投信官網，0056近一年現金股息率僅為3.72%，但是最近一次配息的年化殖利率卻達到10.12%。0056成分股的息收只有3.72%，卻要配給投資人10.12%，錢從哪裡來？當然不可能是元大投信出錢，只能將成分股獲利了結來配息給你。

所以0056最近幾次的股利結構中，有非常高的比例是「資本利得」。配發資本利得就是在幫投資人「獲利了結」，問題是最近幾年股市續往上，0056卻在不斷的獲利了結，報酬率怎麼會好呢？

0056投資人其實是領了股利，卻輸了價差。

再來，股利都是從規模中拿出來的，你股利配得越多，規模跟淨值就掉得越快，當然被00878超車了！

我是元大金的大股東，我看了也是難過，所以要給0056一點建議。

都是高配息惹得禍，因為怕殖利率輸人家，投資人不愛會導致規模衰退，結果配息太多，最後還是害到自己。看不出來是高股利惹的禍嗎？

不要再搞甚麼「高股息」了，你的成分股就是配不到4%，「年化殖利率10.12%」這是自欺欺人，是毒藥上面的糖衣，搞到自己到報酬率跟規模都輸人了，都是自己在害自己。

錢不會從天上掉下來，出來混的總是要還。

0056投資人，不要看到股利高就拍拍手，數字遊戲終是一場空，懂嗎！

我這個元大的大股東還真難做，還要幫忙出主意。

還是乾脆改去當國泰的大股東，00878現在是高股息ETF第一大。

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