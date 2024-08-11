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想長期持有長債ETF…卻不斷在意是否要降息？ 專家：有兩種可能

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台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

之前有講過，如果你有長期持有債券的打算，並希望這個期間相對穩定的（接近當下到期殖利率）預期報酬，那買入長期公債ETF是有一定的道理的（但之前也講過了，前提是你能接受 長債的 諸多不利與風險）

但在這樣的買長債理由之下，會像很多買債的人一樣，希望降息然後債券快點上漲就有問題了。（如果本來就只是想短期持有，那希望快點漲當然是合理）

因為長債ETF雖然在長期有一定鎖利的效果，但不是絕對的鎖利，長期持有期間的最終整體報酬會高或低於預期報酬，取決於這期間的長債利率漲跌。（以前寫過文章，但這裡更簡單說）

假如你預期投資的時間是20年，在持有的前1-2年債券就上漲，到接近20年的時候債券才下跌，這是對於長期整體報酬最不利的狀況。

反之，如果前兩年先跌（或至少持平），之後到快要20年的時候再漲，這樣是最有利的。

因為前期的債券上漲（殖利率下跌），雖然會讓債券的價格上漲，但同時ETF持續更換的新債券的預期報酬就被拉低，進而逐步影響未來十幾年的報酬。（當然，長債ETF的相對鎖利效果，會使得在這點上會比中短債受的影響要小一些）

所以，如果有人宣稱是要長期持有長債ETF，然後一直很在意是不是快要降息了，希望債券趕快上漲，那應該有兩種可能，一是搞不清楚債券ETF的機制，二就是並沒有真的想要長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 降息

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