幾天內見證最大跌、漲點…單日跌500點好像已是日常！ 存股哥：買進00929降均價累積張數

7月到8月台股經歷了暴漲暴跌，見證了最大跌點、最大漲點，單日500點漲跌好像已經成為日常，這一個月來我總結三件事跟大家分享。

檢視自己的投資策略

尤其是有開槓桿的話那一定要留意整戶維持率，如果兩個交易日內大跌2811點你還能控在自己設定的安全範圍，那我覺得風險控制就算得當，不過我還是建議最少也有保持180%以上。

這一個月如果還能照自己的步調穩定獲利、領股息、累積張數、壓低成本，那就沒有太大的問題保持下去即可，要是你已經虧損、恐慌，怎麼做都覺得不對勁，那就是該做出調整的時候了。

持續買進

大漲的時候大家都說持續買進

大跌的時候沒人在說持續買進

要你在不斷下跌的環境中繼續買你的手上虧損的標的，本來就是存股相當違反人性的地方。

我在這一個月買了2-3張00929，均價從原本的20.17壓到20.04，再不久就可以降到19開頭，大跌才是讓我降低均價、累積張數的好時機，到時股價回升我賺得更多，股息也領得更多。

維持日常生活節奏

該睡覺就睡覺、該工作就工作、該運動就運動，吃飽睡好儘量讓自己的情緒保持穩定，才能讓你做出正確的判斷。面對大幅度的下跌，與其上網找人卜卦，越卜心越慌，倒不如專注在當下，做好自己可以控制的每一件事。

大跌不是壞事，正好可以讓你調整投資的節奏，沒有任何人可以一次就做到位，我到現在也都是邊做邊調整，2年前我開帳號時的持股也跟現在有很大的不同，我覺得只要慢慢修正，就能找到自己最舒服的投資節奏，因為慢慢來比較快。

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